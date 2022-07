Junková je v Síni slávy Mezinárodní federace historických vozidel

Praha - Bývalá automobilová závodnice Eliška Junková byla in memoriam uvedena do Síně slávy Mezinárodní federace historických vozidel FIVA. Informoval o tom Autoklub České republiky, jehož první viceprezident Stanislav Minářík inicioval nominaci někdejší nejrychlejší ženy světa na toto ocenění. O přijetí Junkové do síně slávy rozhodla mezinárodní porota.

"Porotci přihlédli nejenom k ojedinělé závodní kariéře Elišky Junkové, ale také k jejím dalším aktivitám na poli péče o mobilní kulturní dědictví lidstva," uvedl Minářík v tiskové zprávě. Podle něj je Junková stále známá třeba v Indii a velké popularitě se těší v USA a Velké Británii, kde má čestné členství v řadě veteránských klubů.

S Junkovou vstoupili do Síně slávy FIVA in memoriam také Sóičiró Honda, zakladatel stejnojmenné japonské značky motocyklů a automobilů, či legendární italský karosář Battista Pininfarina.

Junková zemřela v roce 1994 v 93 letech. Ve své době se jako jediná žena dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům. Velké úspěchy sklízela v letech 1924 až 1928 ve vozech Bugatti. Před třemi roky ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy I. stupně.