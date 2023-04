Juniorskou hokejovou extraligu bude hrát od příští sezony šestnáct týmů

Praha - Juniorská hokejová extraliga se od příští sezony rozšíří ze současných čtrnácti týmů na šestnáct. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to oznámil šéf svazu Alois Hadamczik. Cílem je i přes nárůst účastníků zkvalitnění soutěže a úspora nákladů. Dorostenecká extraliga se naopak zúží a bude ji hrát dvacet mužstev namísto dosavadních 24.

Výkonný výbor přijal lednové doporučení na reformu mládežnických soutěží od sportovní komise ustanovené Hadamczikem, který ji také sám vede. V juniorské nejvyšší soutěži to znamená, že sestupu se tak vyhne Olomouc a přibudou mužstva Českých Budějovic a Přerova.

"Pokud něco měníme, měníme z důvodu zlepšení situace v českém hokeji. Čtrnáct je méně než šestnáct, ale jeví se nám to nyní jako soutěž, která má hlavu a patu. Já i celý výkonný výbor za to poneseme zodpovědnost," ujistil Hadamczik.

"Sice může z různých stran zaznít kritika, že přidáváme další dva týmy do juniorské extraligy, ale já jsem přesvědčen, že děláme kroky pro zkvalitnění soutěže a nachystali jsme lepší formát. Dojde totiž nově k rozdělení 16 klubů podle regionálního principu do skupin Západ a Východ, což bude pro všechny ekonomicky únosnější," vysvětlil Hadamczik, podle něhož bude úspora nákladů na cestování dosahovat až 300 tisíc korun.

Extraliga juniorů se v základní části rozdělí do dvou geografických skupin, poté přijde na řadu nadstavbová část, v níž se týmy rozdělí podle výkonnosti a čtyři nejlepší z každé skupiny budou hrát čtyřkolově proti sobě, stejně tak i zbývající mužstva z horších polovin tabulek. Počítá se s fázemi play off a play down, přičemž poslední celek po play down sestoupí

Díky novému systému mohou hráči odehrát až 78 zápasů za sezonu. A pro vítěze bude připravená atraktivní odměna - zájezd na dva zápasy NHL, přičemž cestu uhradí svaz. "Hlavně ve všech částech sezony zůstává každému týmu v extralize motivace, protože bude mít stále o co hrát, což tady dosud nebylo. A zájezd na NHL poslouží jako motivace pro mladé hráče, kam až se mohou dostat," řekl Hadamczik.

Novinkou bude možnost nasazení tří o rok starších hokejistů, ale s podmínkou tříletého působení v daném klubu. "Hráči, kteří zůstanou mimo soupisku, pak budou k dispozici ostatní klubům zdarma na roční hostování, bez jakéhokoli odstupného," nastínil Hadamczik,

"Juniorky nám hlavně musí začít vychovávat hráče a lepší úroveň soutěže nezajistí jen úpravy počtu účastníků, ale i rapidní zlepšení tréninkového procesu. Navíc už nechci, aby se mladí hráči zabudovali přes nižší soutěže dospělých a posílali jsme je mezi chlapy do první a druhé ligy, ale šli přímo z juniorky směrem ke svým extraligovým klubům, které musí mít mládež jako prioritu," dodal.

Dorostenecká extraliga se naopak podle předem schváleného modelu zúží na 20 týmů, které se rovněž rozdělí na skupiny Západ a Východ. Systém je pro příští sezonu nastaven tak, aby v první části ubylo cestování, ale zbylo více času na tréninkový proces. "Jde o hráče do sedmnácti let, kterým stoupne počet zápasů, ale zvýší se i prostor pro trénink i školu, což je také důležité," řekl Hadamczik.

Byl zvýšen svazový příspěvek na hlavní mládežnické kouče hokejových akademií i sportovních center mládeže - odměna bude dosahovat 60 tisíc korun. "Během sezony však podstoupí opakovaně kontrolní testování. Už nejsou podfinancování, tak musí mít i výsledky," zdůraznil Hadamczik. "Svaz nebude trenérům v klubech určovat, jaké mají dělat cvičení, ale musí dokládat připravenost a komplexní rozvoj hráčů," doplnil.

Rád by co nejdříve zastavil obrovský odliv mladých hráčů - za posledních pět sezon odešlo z Česka do zahraničí 971 mládežnických hokejistů, přičemž nejčastěji odcházeli osmnáctiletí. "Tento trend mizení talentů do ciziny je nutné zastavit a potřebujeme mít doma takovou soutěž, aby chystala hráče pro naše profesionální soutěže," řekl Hadamczik.