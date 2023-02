Juniorka Dlasková dojela na mistrovství světa v cyklokrosu osmá

Hoogerheide (Nizozemsko) - Česká cyklokrosařka Vanda Dlasková obsadila na mistrovství světa v nizozemském Hoogerheide v závodě juniorek osmé místo. Třináctá byla Eliška Hanáková. Zvítězila Kanaďanka Isabella Holmgrenová o 20 sekund před svým dvojčetem Avou. Bronz získala Célia Geryová z Francie. Mezi muži do 23 let slavil Thibau Nys z Belgie, druhý byl domácí Tibor del Grosso, třetí další Belgičan Witse Meeussen. Češi neuspěli.

Zatímco loni při premiéře na MS v americkém Fayetteville skončila dcera bývalého úspěšného reprezentanta Petra Dlaska Vanda až ve třetí desítce, tentokrát dokázala sedmnáctiletá závodnice udržet pozici v první desítce, do níž se protlačila záhy po startu závodu na pět okruhů.

"Musím říct, že jsem trochu v šoku, protože jsem vůbec nečekala, že by to mohlo dopadnout takhle. Jsem vážně nadšená. Měla jsem hodně dobrý start a i díky tomu, že jsem měla hrubý (dezén), zatímco spousta ostatních šipky, tak jsem hodně předjížděla," řekla Dlasková v cíli novinářům. Na vítězku ztratila necelou minutu a půl, za bronzem, který vydřela Geryová v těsném finiši proti Italce Federice Venturelliové, zaostala o 36 sekund.

Velkým zklamáním skončil závod pro Lauren Molengraafovou, jež dojela těsně před Dlaskovou. Celková vítězka Světového poháru a členka páteční vítězné štafety Nizozemska měla nejprve pád a pak i defekt zadního kola.

Trochu zklamaná byla i Hanáková. "Měla jsem během celého závodu problémy se zády a s tím se těžko jede. Na výsledku se to podepsalo," mrzelo ji.

V mužské třiadvacítce triumfoval k velké radosti krosové legendy Svena Nyse jeho dvacetiletý syn Thibau. Do cíle přijel s dostatečným náskokem na to, aby si mohl poslední metry naplno vychutnat, následně se dočkal gratulace od svého otce. Del Grosso přidal stříbro k pátečnímu zlatu ze štafety. Do první desítky se protlačilo sedm Belgičanů.

Českým jezdcům závod nevyšel. Nejlepší z nich byl na 26. místě Matyáš Fiala s mankem tří minut a 19 sekund na vítěze. "Určitě to nebyl vydařený závod. Bohužel jsem měl trošku smůlu s defektem, pak jsem musel měnit i tretru, hodně jsem kvůli tomu ztratil, ale dělal jsem, co jsem mohl. Bylo to těžké, trať se hodně rozbahnila, hodně to klouzalo. Byl to těžký závod," uvedl Fiala.

V 15 hodin začne závod elitní kategorie žen, tentokrát bez české účasti.

MS v cyklokrosu v Hoogerheide:

Muži do 23 let (22,55 km): 1. T. Nys (Belg.) 50:42, 2. Del Grosso (Niz.), 3. Meeussen (Belg.) oba -4, ...26. Fiala -3:19, 30. Kopecký -3:50, 31. Jindřich -3:55, 34. Stránský -4:22, 46. Černý (všichni ČR) -6:06.

Juniorky (16,15 km): 1. I. Holmgrenová 42:13, 2. A. Holmgrenová (obě Kan.) -20, 3. Geryová (Fr.) -47, ...8. Dlasková -1:23, 13. Hanáková -2:41, 24. Douděrová -3:37, 27. Nováková (všechny ČR) -3:59.