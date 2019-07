Junioři získali na MS vodních slalomářů zlato a stříbro v C2 mix

Krakov - Smíšené dvojice juniorů Tereza Kneblová, Martin Kratochvíl a Daniel Urban, Ivana Kloboučková vybojovaly na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu pro českou výpravu zlato a stříbro v kategorii C2 mix. Reprezentanti tak navázali na úterních šest medailí ze závodů hlídek.

Dopoledne v Krakově absolvovali kvalifikaci závodníci do 23 let a do dalších bojů prošli všichni čeští zástupci. Tereza Fišerová v kategorii C1, Amálie Hilgertová na kajaku a Václav Chaloupka v C1 navíc v kvalifikačních jízdách nenašli přemožitele.