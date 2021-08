Junioři získali na MS v letním biatlonu kompletní medailovou sadu v supersprintu

Nové Město na Moravě (Žďársko ) - Čeští biatlonisté získali v úvodní den mistrovství světa na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě kompletní medailovou sadu. Supersprint juniorů vyhrál Vítězslav Hornig před Tomášem Mikyskou, bronz ve stejném závodu juniorek vybojovala Tereza Voborníková.

Fotogalerie

Dvaadvacetiletý Hornig vedl díky dvěma úvodním bezchybným střelbám od začátku závodu, v závěru ale musel odolávat ataku reprezentačního kolegy Mikysky, kterého nakonec porazil o 1,4 sekundy.

"Vím, že Tomča ty finiše hodně umí, takže jsem se musel mačkat až na cílovou pásku, protože jsem nevěděl, jak daleko za mnou je. Ale pak už to byla euforie. Zlato na zimním mistrovství by bylo ještě lepší, ale letní mistrovství je taky paráda," řekl České televizi Hornig, jenž stejně jako Mikyska celkem třikrát chyboval na střelnici. Úspěch domácích závodníků podtrhl čtvrtým místem Jonáš Mareček, český blok rozbil na třetím místě Rus Dmitrij Šamukajev.

Jednadvacetiletá Voborníková vyhrála kvalifikaci a ve finále si dojela pro bronz. "Jsem nadšená, je to moje první individuální medaile z letního mistrovství světa. Mrzí mě střelba, ale zabojovala jsem, tak je to snad dobré," uvedla Voborníková, jež ve finále udělala na střelnici pět chyb. "Na poslední střelbě to bylo psychicky hodně náročné. A v posledním okruhu jsem se spíš obávala, aby mě nikdo nedojel," dodala.

Závod vyhrála Ruska Anastasija Gorejevová před Lotyškou Salinou Bulinovou. Voborníková na vítězku ztratila 13,3 sekundy. Do třicetičlenného finále postoupilo všech šest Češek, druhá nejlepší byla patnáctá Gabriela Masaříková.

V pátek jedou supersprint muži a ženy.