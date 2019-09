Junior Forejtek je ve finále US Open, Nadal útočí na 19. grandslamový titul

New York - Český tenista Jonáš Forejtek se na US Open probojoval do finále juniorské soutěže. O titul si zahraje dnes s Američanem Emiliem Navou. Po nich se střetnou o titul v mužské dvouhře Španěl Rafael Nadal, jenž může získat už devatenáctý titul z jednoho ze čtyř velkých turnajů, a finálový grandslamový debutant Daniil Medveděv z Ruska.

Osmnáctiletý Forejtek, který je jedním z mladých hráčů v nominaci českého daviscupového týmu na nadcházející zápas v Bosně a Hercegovině, odehrál v sobotu dvě utkání. Čtvrtý nasazený nejprve vyřadil ve třech setech Němce Milana Welteho a poté si poradil i s domácím Brandonem Nakashimou po setech 7:6, 6:3.

Jeho finálový soupeř Nava porazil ve čtvrtfinále Jiřího Lehečku, dalšího člena českého daviscupového družstva.

Forejtek může získat už třetí juniorský grandslamový titul po dvou letošních úspěších ve čtyřhře. Na Australian Open zvítězil s Daliborem Svrčinou a ve Wimbledonu s Lehečkou.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů): Junioři: Dvouhra - semifinále: Forejtek (4-ČR) - Nakashima (11-USA) 7:6 (7:4), 6:3.