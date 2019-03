Londýn - Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v nedávném telefonátu jednoznačně varoval britskou premiérku Theresu Mayovou, aby nežádala o odklad brexitu za termín konání letošních voleb do Evropského parlamentu, tedy po 23. květnu. Novinářům to dnes řekl mluvčí komise Margaritis Schinas.

Mayová dnes dopisem požádala šéfa Evropské rady Donalda Tuska o přeložení britského odchodu z unie z 29. března na 30. června. O věci budou ve čtvrtek odpoledne v Bruselu jednat prezidenti a premiéři ostatních 27 zemí EU, jejichž jednomyslný souhlas s britskou žádostí je zapotřebí.

Podle mluvčího komise Juncker míní, že je dobře, že Mayová před unijním summitem jednoznačně vyjádřila svůj postoj. Protažení stávajícího období pro vyjednávání podle článku 50 unijní smlouvy až na dobu po eurovolbách podle něj znamená, "že budeme čelit institucionálním komplikacím a právní nejistotě s ohledem na evropské volby". Schinas dodal, že podle názoru předsedy EK v případě odložení brexitu za 23. květen by také voliči v Británii museli vybírat své nové europoslance.

Do zjevného rozporu se tak dostal odborný pohled právníků Evropské komise a Evropské rady, tedy členských zemí. Juncker nyní v zásadě jen zopakoval pohled EK, o kterém Mayové napsal už 11. března.

Podle právních podkladů rady z minulého pátku, do nichž měla ČTK možnost nahlédnout, by Británie musela eurovolby uspořádat v případě, že by byl brexit odložen za konec června, přesněji za 2. červenec, na kdy je naplánována inaugurační schůze nového europarlamentu.

Mayová požádala Tuska o tříměsíční odklad brexitu

Británie oficiálně požádala ostatní členské země Evropské unie o prodloužení brexitové lhůty do konce června. Zaslání dopisu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dnes dolní komoře britského parlamentu oznámila premiérka Theresa Mayová. V Bruselu přijetí dopisu potvrdil Tuskův mluvčí Preben Aaman s tím, že v listu je uvedeno datum 30. června. Čas navíc Londýn potřebuje k ratifikaci stávající dohody o vystoupení z EU, stojí v dopise.

Unijní politici již delší dobu uvádějí, že pro schválení britské žádosti o odklad brexitu bude muset premiérka Mayová předložit jasné zdůvodnění a vysvětlit své další kroky. V dopise Tuskovi předsedkyně britské vlády žádá Evropskou radu, aby potvrdila "doplňující dokumenty" dohodnuté s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem minulý týden ve Štrasburku. Dále chce prý Mayová přijít s "dalšími domácími návrhy", které se budou týkat tzv. irské pojistky.

Po těchto krocích hodlá britská premiérka "co nejdříve" vyvolat nové hlasování o brexitové dohodě. Předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow přitom v pondělí odmítl třetí takové hlasování, pokud se vládní návrh významně nezmění. Podle dnešních komentářů v britských médiích by mohli poslanci o podmínkách brexitu znovu hlasovat příští týden. Předtím se budou britskou žádostí o odklad zabývat na summitu lídři členských zemí EU, kteří krok musí jednomyslně schválit.

Mayová zároveň v Dolní sněmovně prohlásila, že není připravena členství své země v Evropské unii protahovat za 30. červen. Takový krok by vyžadoval britskou účast v květnových evropských volbách, což je podle ministerské předsedkyně nepřijatelné.

Agentura Reuters zároveň s odvoláním na analýzu představitelů unijních institucí uvedla, že Evropská komise nesouhlasí se setrváním Británie v unii do konce června. Podle komise přichází v úvahu jen krátký odklad brexitu nejvýše do 23. května, anebo delší prodloužení vyjednávacího období, se kterým by už byla spojena účast Británie ve volbách do Evropského parlamentu.