Juncker před obědem s Johnsonem: Evropa nikdy neztrácí trpělivost

Lucemburk - Evropa nikdy neztrácí trpělivost, prohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před dnešním setkáním s britským premiérem Borisem Johnsonem. Výsledek diskuse, která se bude točit hlavně okolo blížícího se britského odchodu z EU, šéf komise podle televize Sky News nedokáže předpovědět, ačkoliv je prý "vždy optimistický´".

Pouhých 45 dní před aktuálním termínem britského odchodu z Evropské unie na konci října by měli oba politici u pracovního oběda jednat o možné cestě k oboustranně přijatelné dohodě o brexitu. Johnson se s Junckerem setkává poprvé od svého nástupu do čela britské vlády na konci července.

Souběžně s jejich obědem budou podle webu Politico jednat britský ministr pro brexit Stephen Barclay s hlavním brexitovým vyjednavačem EK Michelem Barnierem. Po těchto diskusích se ale vystoupení Johnsona před televizními kamerami nečeká, to by mohlo přijít na řadu po schůzce s lucemburským premiérem Xavierem Bettelem.

Na otázku, zda cítí před jednáním s Junckerem optimismus, britský premiér odpověděl, že je "opatrný". V komentáři otištěném v dnešním vydání deníku The Daily Telegraph přitom napsal, že je zcela přesvědčený o možnosti uzavřít novou brexitovou do 31. října. Podle britských médií zároveň Johnson do Lucemburku přijel se vzkazem, že jeho vláda není ochotna brexit dále odkládat.

Londýn požaduje úpravu již dojednané "rozvodové" dohody, neboť odmítá stávající podobu takzvané irské pojistky, která je její součástí. Juncker ale o víkendu v rozhovoru s německou rozhlasovou stanicí Deutschlandfunk uvedl, že obnovení vyjednávání o brexitové dohodě "nebude možné".

Podle Junckera Británie stále nepředložila konkrétní návrh alternativy za irskou pojistku, která byla dojednána s cílem udržet i po brexitu volný režim na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Šéf EK dodal, že není optimista, pokud jde o nalezení náhrady za stávající pojistku.

Podle médií Johnson doufá v průlom ve vyjednávání na říjnovém summitu Evropské rady, po kterém by teoreticky ještě mohl stihnout do 31. října prosadit svou brexitovou dohodu v britském parlamentu.

Není ale jasné, co by nastalo v případě neúspěchu tohoto plánu. Johnson trvá na tom, že dodrží svůj slib a vyvede Británii z EU v aktuálním termínu brexitu. Britský parlament ale prosadil zákon, který má zabránit tomu, aby se tak stalo bez dohody o vystoupení.