Štrasburk/Brusel - Jednotná Evropská unie jako silný a aktivní mezinárodní hráč v bezpečnostní i ekonomické oblasti, schopná zajistit bezpečí svým občanům. S takovou představou budoucnosti EU i s určitými konkrétními návrhy cesty k ní dnes europoslance ve svém vystoupení seznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Pro Junckera to byl v roli předsedy komise poslední výroční projev o stavu Evropské unie před volbami do europarlamentu v květnu příštího roku. Někdejší lucemburský premiér se však nevěnoval bilancování práce své komise, nabídl naopak několik konkrétních iniciativ, které by podle jeho názoru bylo dobré ještě do eurovoleb realizovat.

Vystoupení sklidilo pochvalu od lídrů klíčových europoslaneckých klubů, ale i kritiku od polských konzervativců a dalších euroskeptiků. Jiným europoslancům, včetně některých z Česka, chyběl "realistický pohled" na to, co se Junckerově komisi nepovedlo. A ne všichni uvítali některé předložené konkrétní návrhy.

Juncker představu silnější role EU ve světě, který prý aktivní Evropu ve stávající situaci potřebuje, podpořil návrhem na posílení mezinárodní role eura a prohloubení měnové unie. Jednotná Evropa a její společný trh je podle něj významnou hospodářskou silou, což dokazují i jeho úspěšná jednání s šéfem americké administrativy Donaldem Trumpem. Šéf komise se vyslovil pro rozsáhlé a rovnoprávné partnerství s Afrikou, na kterou není možné hledět jen jako na příjemce evropské charity.

Aby byla na mezinárodní scéně EU akceschopnější, navrhl Juncker v určitých oblastech diplomacie členským zemím přechod z jednomyslného rozhodování k rozhodování kvalifikovanou většinou. Týkalo by se to třeba lidskoprávních otázek či uvalování sankcí.

Velkou roli v Junckerově projevu měla otázka bezpečnosti, kde komise nyní navrhuje výrazné posílení personálu i pravomocí evropské pobřežní stráže. Spolu s azylovým úřadem by měla mít dostatečný mandát k rychlé a účinné pomoci členským zemí s účinným vyřizováním žádostí o azyl a rychlými návraty těch, kteří azyl nezískají. Sloužit k tomu mají i změny příslušných unijních pravidel.

Přitvrdit navrhuje komise také boj s terorismem. Na internetu by měly firmy do hodiny po žádosti policie či prokuratury mazat teroristický obsah. Vznikající úřad unijního žalobce by měl nově začít koordinovat vyšetřování terorismu s dopadem na několik zemí evropského bloku.

V projevu Juncker v souvislosti s volbami i jednotou unie varoval před rostoucím nacionalismem, který jen ničí vše, co mu stojí v cestě. Připomněl, že EU je v první řadě strážkyní evropského míru. Krátce před tím, než europarlament doporučil členským zemím zahájit kvůli ohrožení právního státu s Maďarskem proceduru podle sedmého článku unijní smlouvy, Juncker zdůraznil, že komise bude vládu práva v EU vyžadovat i bránit.

Volby do europarlamentu by podle šéfa komise měly být svobodné a bez vlivu třetích zemí či snah soukromých firem ovlivnit jejich výsledky. Komise proto nabídla členským státům některá doporučení k transparentnějším pravidlům internetových kampaní či ochrany osobních dat.

Juncker se nemohl vyhnout zmínce o brexitu, když zdůraznil jasnou podporu Irsku i návrhům na budoucí podobu vzájemných vztahů tak, jak je ve složité domácí politické situaci nedávno představila britská premiérka Theresa Mayová.

Mezi dalšími dnes oznámenými iniciativami je potvrzení návrhu na konec povinného střídání zimního a letního času v EU už v příštím roce.