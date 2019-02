Brusel - Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na dnešním jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou znovu zopakoval, že Evropská unie nebude měnit podmínky brexitové dohody, je ale ochotná upravit doprovodný text právně nezávazné politické deklarace. I tak se ale Juncker s Mayovou dohodli, že se v pondělí znovu sejdou britský ministr pro brexit Stephen Barclay a unijní vyjednávač Michel Barnier.

"Oba lídři se shodli, že jejich týmy by měly debatovat o tom, zda je možné najít cestu, která by zajistila co nejširší podporu v britském parlamentu a která by byla ve shodě se zásadami dohodnutými Evropskou radou," uvedl k jednání Junckera a Mayové mluvčí Evropská komise Margaritis Schinas. Zároveň řekl, že britská premiérka a Juncker se opět setkají na konci února.

Mayová se dnes v Bruselu snaží přesvědčit unijní činitele o úpravě dohody. Odpoledne ji ještě čeká jednání s šéfem Evropského parlamentu Antoniem Tajanim a s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Šéf labouristů nabídl Mayové podporu brexitu za celní unii

Šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn nabídl dopisem premiérce Therese Mayové podporu brexitové dohody, pokud splní pětici požadavků jeho strany, mimo jiné celní unii Británie s Evropskou unií. Stínový labouristický ministr pro brexit Matthew Pennycook následně prohlásil, že pokud Mayová všechny podmínky nepřijme, musí labouristé usilovat o druhé referendum. Podle listu The Daily Telegraph chce Mayová odložit druhé parlamentní hlasování o brexitové dohodě, původně plánované na příští týden, až na konec února.

Corbyn od Mayové chce souhlas s trvalou a všeobecnou celní unii s EU, která bude zahrnovat území celého Spojeného království. Takové řešení považuje za jediné, které zajistí bezproblémové obchodování a zabrání vzniku takzvané tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Možnosti jak zabránit hraničnímu režimu tvoří jádro sporu brexitové dohody.

Corbyn dále žádá příklon k jednotnému unijnímu trhu přes sdílené instituce a závazky, "dynamickou podporu" práv a ochranných mechanismů tak, aby britské standardy přinejmenším držely krok s těmi evropskými, závazek účasti v unijních programech financování projektů týkajících se životního prostředí, vzdělávání a průmyslové regulace a také souhlas s bezpečnostními dohodami například o společných databázích k potírání a prevenci kriminality či o evropském zatykači.

Pokud Mayová pětici podmínek v plném rozsahu nepřijme, chce Pennycook, aby Labouristická strana usilovala o druhé referendum. Nejmenovaný labouristický činitel ale k Pennycookovým slovům podle deníku The Guardian uvedl, že neodrážejí oficiální postoj vedení strany.

The Telegraph: Mayová odloží hlasování o dohodě na konec února

Britská premiérka Theresa Mayová chce odložit druhé parlamentní hlasování o brexitové dohodě, původně plánované na příští týden, až na konec února. S odkazem na zdroje z jejího kabinetu to ve středu večer napsal list The Daily Telegraph. Z předložené vládní agendy v parlamentu nicméně vyplývá, že hlasování o upravené dohodě by se mohlo uskutečnit za týden ve čtvrtek.

Mayová je dnes v Bruselu, kde se snaží přesvědčit lídry EU o novém otevření dohody. Andrea Leadsomová, která organizuje agendu vlády v Dolní sněmovně, dnes uvedla, že parlament bude ve čtvrtek debatovat o brexitu v každém případě, a to možná i o upravené dohodě. The Guardian si slova Leadsomové vyložil tak, že pokud bude Mayová mít upravenou dohodu v ruce, bude se o ní ve čtvrtek hlasovat.

Podle The Daily Telegraph ale nestihne do příštího týdne vyjednat změny ohledně klíčové irské pojistky. Hlavní vyjednávač Mayové v Dolní sněmovně Julian Smith podle listu přinesl informaci o odkladu hlasování na úterní jednání vlády. Mayová přitom poté, co Dolní sněmovna v lednu drtivě odmítla její dohodu o odchodu z EU, slibovala předložit upravenou verzi do středy 13. února.

Nový plán podle konzervativního listu počítá s tím, že poslanci budou hlasovat v týdnu po 25. únoru. To bude do plánovaného data brexitu zbývat pouhý měsíc.

The Daily Telegraph napsal, že informace o pozdějším hlasování vyvolala nervozitu mezi členy kabinetu stranícími setrvání v unii, kteří se obávají, že s každým zpožděním roste riziko neřízeného odchodu z evropského bloku.

Mayová chce pojistku, která má v případě nedohody na jiné úpravě zajistit, že mezi Irskem a britským Severním Irskem nevznikne po brexitu tvrdá hranice, nahradit alternativními ujednáními. Představitelé EU však vytrvale opakují, že dohodu, s níž loni souhlasila i britská ministerská předsedkyně, nehodlají znovu otevírat.

Merkelová je pro dosažení dohody o podobě brexitu

Evropská unie i Británie musejí udělat všechno pro dosažení dohody o podobě brexitu, spořádaný odchod Británie z evropského bloku je lepší pro obě strany. Německá kancléřka Angela Merkelová to dnes řekla v Bratislavě před schůzkou s kolegy z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.

"Všichni máme zájem, a to vidím i u britské vlády, že chceme spořádaný brexit. Je to pro nás lepší. Je naší povinností udělat všechno pro to, abychom k takovéto dohodě dospěli," řekla Merkelová novinářům po jednání se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim.

Podle Merkelové předpokladem dosažení dohody je, aby Británie uvedla, co přesně v souvislosti s brexitem požaduje. Německá kancléřka rovněž zdůraznila potřebu ochrany jednotného vnitřního trhu EU, což je v souvislosti s takzvanou irskou pojistkou spornou otázkou kolem brexitu.