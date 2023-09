Jumbo-Visma slaví na Vueltě další hattrick, etapu vyhrál Roglič, dál vede Kuss

Altu de L'Angliru (Španělsko) - Náročnou 17. etapu Vuelty s cílem na Angliru ovládl tým Jumbo-Visma a stejně jako minulý týden na dalším legendárním stoupání na Tourmalet oslavil vítězný hattrick. Vyhrál Slovinec Primož Roglič před Dánem Jonasem Vingegaardem, červený dres uhájil třetí Američan Sepp Kuss.

Vrchařský specialista, jenž obvykle plnil roli pomocníka lídrů stáje, tak v červeném oslaví i dnešní 29. narozeniny. "Přijel jsem sem bez velkých očekávání a jako vždy jsem chtěl klukům jen pomoci. Pak jsem se oblékl do tohoto krásného dresu a objevil jsem novou úroveň sebevědomí a závodnického instinktu," řekl Kuss, jenž se vedení v průběžném pořadí ujal po desáté etapě.

Do 13,1 km dlouhého stoupání na Altu de L'Angliru nejvyšší kategorie "Especial" s průměrným sklonem 9,4 procenta najel v samostatném úniku loňský vítěz Remco Evenepoel. Jeho více než minutový náskok se ale brzy rozplynul a stejně jako na Tourmaletu, kde přišel o šance v celkovém pořadí, převzala taktovku nizozemská stáj.

Trojnásobný šampion Vuelty a vítěz letošního Gira d'Italia Roglič nástupem necelé tři kilometry před cílem 124,4 km dlouhé etapy roztrhl v houstnoucí mlze vedoucí skupinku a jeho tempo dokázali akceptovat jen jeho stájoví kolegové. Zhruba 1,5 kilometru před cílem odpadl i Kuss a vyslal Rogliče s dvojnásobným vítězem Tour de France Vingegaardem pro etapový vavřín.

"Jel jsem svoje tempo a ve stoupání se rozhodlo. Šel jsem do toho a udržel jsem rytmus až na vrchol. Mluvil jsem s Kussem. V tak příkrém stoupání jede každý, co může, a pak se ukáže. Říkal jsem mu, ať bojuje a věří si, že to dokáže," uvedl Roglič.

Na Kusse se v závěru dotáhl Mikel Landa a i s jeho přispěním udržel Američan odstup za vítěznou dvojicí na 19 sekundách. V průběžném hodnocení vede o osm sekund před Vingegaardem, Roglič na třetím místě ztrácí o minutu víc.

"Oba to jsou úžasní šampioni. Vycházíme spolu výborně. Samozřejmě chci také svoji šanci, ale jsem připraven pracovat pro ně, když to bude potřeba," řekl k boji o celkové vítězství Kuss, jenž útočí na životní trofej.

Před nedělním dojezdem do Madridu tak stáj Jumbo-Visma udělala další krok ke splnění cíle, aby jako první tým v historii opanovala všechny tři Grand Tours v jedné sezoně. Ve čtvrtek je na programu poslední horský dojezd tohoto ročníku. Peloton čekají na trase dlouhé 178,9 km tři vrchařské prémie první kategorie, rozhodovat se bude v závěrečném osmikilometrovém stoupání na Puerto de la Cruz de Linares s průměrným sklonem 8,6 procenta.

Cyklistický závod Vuelta - 17. etapa (Ribadesella - Altu de L'Angliru, 124,4 km):

1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 3:15:56, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) stejný čas, 3. Kuss (USA/Jumbo-Visma), 4. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) oba -19, 5. Poels (Niz./Bahrajn Victorious) -44, 6. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -58, ...107. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -22:38, 108. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -22:44.

Průběžné pořadí: 1. Kuss 60:34:21, 2. Vingegaard -8, 3. Roglič -1:08, 4. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) -4:00, 5. Landa -4:16, 6. Mas (Šp./Movistar) -4:30, ...57. Hirt -2:06:32, 114. Schlegel -3:10:47.