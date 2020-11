Juliš opět sestřelil Celtic a věří, že Sparta má v EL na postup

Praha - Útočník Lukáš Juliš před třemi týdny v Evropské lize sestřelil Celtic hattrickem a dnes dal skotskému celku na Letné dva góly. Pětadvacetiletý útočník měl však především radost z vítězství 4:1, kterým se fotbalisté Sparty vrátili do hry o postup. A Juliš věří, že Pražané mají na to projít do play off.

Sparta vstoupila do základní skupiny porážkami s Lille a AC Milán, ale dvěma výhrami 4:1 nad Celticem si udržela šanci na postup. Navíc dala zapomenout na dva nepovedené zápasy v domácí soutěži, ve které po utkání ve Skotsku prohrála 1:3 s Plzní a nečekaně 2:4 s Českými Budějovicemi.

Juliš měl na výhře velkou zásluhu. Po vyrovnání Dávida Hancka poslal v 38. minutě Spartu do vedení a poté gólem na 3:1 z brejku ukončil velký tlak hostujícího celku. "Jsem spokojený, ale hlavně proto, že jsme vyhráli. Zlepší se atmosféra a budeme mít na dva dny klid," řekl útočník při videokonferenci.

Sparta má v tabulce na třetím místě šest bodů a minimální ztrátu na postupové příčky. Od druhého AC Milán ji dělí bod a od Lille, na jehož hřišti se představí za týden, dva body. "Jsme zpátky, oni dnes remizovali, takže to máme ve svých rukou. Když dvakrát vyhrajeme, tak postoupíme," uvedl s úsměvem.

"Lille a AC Milán jsou samozřejmě trochu dál než Celtic, ale připravíme se na ně a jsme schopní postoupit," řekl Juliš, který s pěti góly patří mezi nejlepší střelce soutěže. Lépe je na tom jen s šesti zásahy Yusuf Yazici z Lille a sparťanský útočník tak zatím drží slovo, když prohlásil, že dá víc gólů než Zlatan Ibrahimovic z AC Milán. Švédská hvězda zatím v Evropské lize neskórovala.

"To byl jen takový žert, ale zatím to vychází. Já mám Zlatana rád, ať si klidně nějaký gól dá, ale ne nám," připomněl Juliš, že právě proti vedoucímu celku italské ligy nastoupí Sparta v posledním kole základní skupiny.

Střeleckým výkonem na sebe také mohl upozornit zahraniční kluby, tím se však Juliš nezabývá. "Takhle nad tím nepřemýšlím. Podepsal jsem novou smlouvu ve Spartě a jsem tady šťastný. Jsem rád, že dávám góly, jsem útočník a je to moje práce. Ale tohle vážně neřeším, jsem především rád, že jsme vyhráli," prohlásil.