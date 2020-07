Jugas a Matoušek hostují v Liberci, na odchodu je Malinský

Liberec - S fotbalisty Liberce začali letní přípravu na novou sezonu i obránce Jakub Jugas a ofenzivní záložník Jan Matoušek, kteří přicházejí na hostování z pražské Slavie. Na prvním tréninku už nebyla jedna z hlavních opor týmu záložník Tomáš Malinský, jenž zamířil opačným směrem do Edenu. Severočeši o tom informovali na svém webu.

Jugas s Matouškem v uplynulé sezoně hostovali v Jablonci a nyní se přesunou jen o pár kilometrů do sousedního Liberce. První jmenovaný se potýkal se zdravotními problémy, které ho vyřadily ze závěru jara. Osmadvacetiletý Jugas má v lize na kontě 188 startů a osm branek, vedle Slavie a Jablonce působil i v Příbrami, Brně, Zlíně a Mladé Boleslavi.

Také Matoušek zápolil v průběhu uplynulé sezony se zraněním a v jarní části nedal ani jeden gól. V nejvyšší soutěži odehrál dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál 50 utkání a vstřelil 16 branek. Stejně jako Jugas působil i v Příbrami. Na hostování ze Slavie získají Liberečtí také devatenáctiletého obránce Daniela Koska, který si v lize dosud připsal jediný start.

"Z Liberce jsme přivedli několik hráčů. My jsme potřebovali kádr také mírně recipročně zúžit a Liberci několik hráčů vrátit. Dlouhodobě se nám hráči, kteří odchází do libereckého prostředí, vyplácí. Jakub Jugas, Honza Matoušek a Daniel Kosek jsou všechno hráči, o které měl Liberec zájem. Potřebují herní vytížení a projevili zájem do Liberce jít. Hráči budou v předním českém klubu a zahrají si o Evropu. Pro všechny strany je to výhodné," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slovan naopak přišel o další oporu, osmadvacetiletý Malinský přestoupil opačným směrem do mistrovské Slavie. Jeden ze tří nejlepších libereckých střelců uplynulého ligového ročníku doplnil útočníka Jana Kuchtu, obránce Ondřeje Karafiáta a záložníka Michala Berana, kteří zamířili do Edenu před ním. Poslední jmenovaný by měl na severu Čech na podzim ještě hostovat.

Slovan oproti jarní sezoně přišel i o další hráče. Po vypršení hostování z Edenu do přípravy Liberce už nenastoupili středopolaři Alexandru Baluta a Jakub Hromada, ze stejného důvodu skončil Ukrajinec Achmed Alibekov. Obránce Matěj Hybš odešel do Plzně a útočník Elvis Mashike Sukisa si hledá nové angažmá.

"Víme, že Slavia je postavená na skvělé kondici a chce hráče, kteří jsou připravení. A Slavia ví, že takové hráče máme my. Řekl bych, že pro nás je to určitá odměna, protože berou naše hráče tak, že je nemusí připravovat," řekl liberecký trenér Pavel Hoftych. "Slavie má opravdu hodně hráčů, protože se chystají na tři soutěže. Vždy se najdou hráči, kteří jim do systému úplně nepasují. Pak je výhoda, že k nim máme relativně blízko," dodal.

S Libercem bude zatím trénovat útočník Michael Rabušic, kterému skončila smlouva v Českých Budějovicích. Na severu Čech už v minulosti úspěšně působil. K týmu se připojili i dva devatenáctiletí útočníci - Černohorec Nikola Gluščevič z mládežnických celků FC Sevilla a stejně starý Slovák Lukáš Csáno z Trnavy. Šanci dostal i záložník Jakub Barac z Varnsdorfu.

Liberec v uplynulé ligové sezoně obsadil páté místo v tabulce a z kvalifikačního utkání proti Mladé Boleslavi postoupil do 2. předkola Evropské ligy.

"Nemůžeme hrát ligu a zároveň se pokusit dojít co nejdál v Evropské lize jen s mladými hráči. Víme, že do startu sezony potřebujeme ještě další čtyři, ale zase nejsme pod tlakem, že bychom je museli mít ze dne na den. Klidně si počkáme. Já jsem byl pro, aby se tu objevil například Matěj Pulkrab, ale bohužel má zase nějaký problém s nohou," uvedl Hoftych.