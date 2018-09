Baku - Judista Lukáš Krpálek dnes svede boj o svoji čtvrtou medaili z mistrovství světa, ale první v nové kategorii nad 100 kilogramů. Olympijský vítěz má v Baku těžký los: hned v prvním duelu zřejmě narazí na Nizozemce Henka Grola, který byl v nižší váze jeho obávaným rivalem a kterého ze sedmi soubojů porazil jen dvakrát.

"Grola jsem už v této váze porazil na mistrovství Evropy a na druhou stranu je dobře, že jdu s ním, protože mě to možná nakopne víc, než kdybych měl slabého protivníka," řekl Krpálek. V případě postupu by sedmadvacetiletý rodák z Vysočiny zřejmě svedl souboj s Mongolem Tuvšinbajarem Naidanem, olympijským vítězem z Pekingu a stříbrným medailistou z OH v Londýně.

Mezi Krpálkem a Grolem panuje rivalita od olympijských her v Londýně, kde Nizozemec vyhrál a sebral českému judistovi šanci na medaili. Na MS 2014 i letošním ME ho ale Krpálek porazil a pak získal zlato. Naopak právě v Baku, kde se koná letošní šampionát, vyhrál ve finále ME 2015 Grol.