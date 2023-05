Judistka Zemanová vypadla na MS v prvním kole

Tisková konference Českého svazu juda před MS mužů a žen, které se uskuteční od 7. do 14. května v Dauhá., 3. května 2023, Praha. Věra Zemanová.

Dauhá - Pro judistku Věru Zemanovou skončilo mistrovství světa v Dauhá hned v prvním kole. Pátá žena z loňského evropského šampionátu prohrála úvodní duel s Brazilkou Jéssicou Limovou.

Čtyřiadvacetiletá Zemanová prodloužila čekání na první vítězství na MS. Někdejší bronzová medailistka z ME do 23 let předloni vypadla v prvním kole a loni na šampionát kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ani neodcestovala.

Největší česká naděje Lukáš Krpálek se představí na turnaji v pátek, potýká se ale s nemocí, kvůli nimž musel začít brát antibiotika.