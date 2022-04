Judistka Zemanová se bude na ME prát o bronz v kategorii do 57 kilogramů

Sofia - Judistka Věra Zemanová má na mistrovství Evropy jisté minimálně páté místo, které je jejím životním úspěchem na vrcholné seniorské akci. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka se bude prát o medaili v kategorii do 57 kilogramů. Na šampionátu v Sofii postoupila do čtvrtfinále, a i když pak prohrála, uspěla následně v opravách. Z českých judistů byl dnes v akci ještě David Pulkrábek a v kategorii do 60 kilogramů vypadl ve druhém kole.

Při vstupu do turnaje měla Zemanová skvělý nástup do duelu se Španělkou Jaoine Equisoainovou. Rychle ji dostala na zem a na zádech ji udržela potřebných dvacet sekund, takže zápas skončil už po 41 sekundách. Ušetřené síly se jí pak hodily v maratonském zápase se Srbkou Maricou Perišičovou, který se z obvyklé čtyřminutové doby protáhl na bezmála čtyřnásobek.

Dvaadvacetiletá Srbka, které patří ve světovém žebříčku deváté místo, byla proti české vrstevnici mírnou favoritkou. Letos v únoru ji porazila na grandslamu v Paříži. Bronzová medailistka z předloňského ME do 23 let Zemanová ale srdnatě vzdorovala a zápas se protáhl do prodloužení. V něm obě judistky začaly dostávat první napomenutí, ve čtvrté minutě nastavení byly obě na dvou žlutých kartách a tedy na pokraji konce v zápase. Přetahovaná pokračovala, na bodovanou techniku se další minuty čekalo marně. Nakonec rozhodlo třetí napomenutí a červená karta, kterou po bezmála jedenácti minutách nastavení obdržela Perišičová.

Zemanová tak postoupila do čtvrtfinále, v němž ji čekala světová pětka Timna Nelsonová Levyová. Ta skončila sedmá na loňské olympiádě v Tokiu a izraelskému týmu pomohla k olympijskému bronzu. Také tento zápas dospěl do prodloužení. Česká reprezentantka tentokrát neuspěla, protože ji Izraelka po třech minutách nastavení hodila na záda a duel ukončila.

V opravách čekala Zemanovou judistka z Kosova Flaka Loxhaová, která byla na ME do 23 let bronzová loni. Češka měla v polovině duelu dvě žluté karty, ale v poslední minutě zaútočila, vybojovala wazari a dostala se do zápasu o bronz. V něm narazí na další vrstevnici, dvaadvacetiletou Gruzínku Eteri Lipartelianiovou, která byla loni pátá na olympiádě. Finálový blok s medailovými boji dnešních pěti kategorií začne v 15:00 SELČ. Zápas Zemanové je na programu jako předposlední.

Pulkrábek, který se na začátku jara potýkal s postcovidovým syndromem, si na úvod poradil s Estoncem Markem Tsirkinem. Od začátku byl aktivnější. Poprvé bodoval po minutě a o dvě minuty později po dalším úspěšné akci zápas ukončil. Ve druhé kole narazil na o poznání silnějšího soupeře Balabaje Aghajeva z Ázerbájdžánu, který loni vyhrál grandslam v Paříži a letos byl druhý na Grand Prix v Portugalsku. Dokázal mu vzdorovat jen dvě minuty. Pak třiadvacetiletý judista po bleskovém nástupu hodil českého reprezentanta na záda a zaznamenal ipon.