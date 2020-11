Judistka Monteirová má čtrnáctou medaili z ME, stříbro z Prahy

Praha - Portugalská judistka Telma Monteirová získala v Praze čtrnáctou medaili z mistrovství Evropy. Ve finále váhy do 57 kilogramů pětinásobná šampionka prohrála s Hedvig Karakasovou. Maďarka jí oplatila finálovou porážku z ME 2015 a získala první evropské zlato. Čeští reprezentanti David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg) a Věra Zemanová (do 57 kg) se do dnešního finálového programu nedostali.

Základní doba patřila spíše portugalské reprezentantce a Karakasová dostala dva tresty za pasivitu. Udržela ale vyrovnané skóre a rozhodovalo prodloužení, v němž začala tresty sbírat i Monteirová. V páté minutě "zlatého skóre" chybovala potřetí a to znamenalo konec zápasu.

Naopak bleskové bylo úvodní pražské finále mezi Francouzkou Shirine Boukliovou a Andreou Stojadinovovou ze Srbska v kategorii do 48 kg. Jednadvacetiletá Boukliová zvítězila po 40 sekundách díky úspěšnému škrcení. K loňským stříbrům z juniorského MS i ME tak přidala první seniorský titul.

Šestou medaili z ME má Belgičanka Charline van Snicková. Zatímco dosud cenné kovy včetně dvou titulů sbírala v kategorii do 48 kg, tentokrát uspěla ve dvaapadesátce. Souboj o bronz rozhodla třicetiletá judistka až po více než pěti minutách prodloužení, kdy udržela na zemi Španělku Anu Pérezovou. Titul získala stříbrná olympijská medailistka Odette Giuffridaová z Itálie.

Výborná připravenost ruských judistů, kterou naznačil nedávný Grand Slam v Budapešti, se projevila v mužské váze do 60 kilogramů. V čistě ruském finále zvítězil Robert Mšvidobadze nad Jagem Abuladzem po druhém wazari, kterého dosáhl za vyrovnaného stavu čtyři sekundy před koncem zápasu. Navázal tak na evropské zlato z roku 2017.

Pražský šampionát bude pokračovat v pátek, kdy se do akce dostane hned pět českých reprezentantů v čele s juniorskou mistryní Evropy Renatou Zachovou.

Loučení judisty Petřikova s ME skončilo v Praze po prvním kole

Judista Pavel Petřikov při svém čtrnáctém a posledním evropském šampionátu vypadl hned v prvním kole. Čtyřiatřicetiletý český reprezentant v kategorii do 66 kilogramů na šampionátu v Praze nestačil na Srba Strahinju Bunčiče. Úvodní zápas nezvládl ani David Pulkrábek, který ve váze do 60 kg podlehl Salihu Yildizovi z Turecka. Nejlépe si z českých zástupců v prvním soutěžním dnu vedla Věra Zemanová, jež po úvodní výhře nestačila na nasazenou Bulharku Ivelinu Iljevovou.

Petřikov, jenž byl vůbec nejstarším účastníkem šampionátu, nenavázal na páté místo z loňských Evropských her v Minsku. Dnes nedokázal udolat čtyřiadvacetiletého Bunčiče, kterého porazil na předloňském mistrovství světa. Srb zabodoval v poslední minutě a Petřikovovi se už žádný útok nevydařil. "Je to hodně tvrdé. Samozřejmě jsem se chtěl na domácí půdě rozloučit trochu jinak. Vyhrát nějaké zápasy a rozhodně předvést lepší výkon, ale to se nepovedlo," řekl Petřikov.

Po vyrovnané první dvouminutovce začal ztrácet v úchopu. "Jak je o hlavu vyšší, tak jsem najednou nevěděl, jak ho chytit. Přišlo mi, že je hrozně daleko. A nakonec rozhodla jedna zteč," litoval.

Nemyslí si, že by se na jeho výkonu podepsal podzimní koronavirus. "Nevím, jestli se svým celkovým zdravotním stavem bych byl schopný natrénovat víc, než jsem natrénoval teďka. Covid jsem sice prodělal, ale ty následky, myslím, že nějak velké nebyly. Tohle nebyla příčina té prohry," doplnil Petřikov. S trenérem a otcem v jedné osobě Pavlem Petřikovem starším si toho po zápase moc neřekli. "Táta mě jenom poplácal po zádech," hlesl dlouholetý český reprezentant a otřel si slzy.

Bronzová medailistka z nedávného ME do 23 let Zemanová v prvním kole udolala juniorskou mistryni světa Eteri Lipartelianiovou z Gruzie. Česká judistka sice v první polovině duelu dostala dva tresty, ale v poslední minutě zabodovala a postoupila. Pak ale velmi rychle prohrála zápas s vicemistryní Evropy z roku 2016 Iljevovou.

Devětadvacetiletá Bulharka ji povalila na tatami a Zemanová se nedokázala z jejího držení vysmeknout, takže po 77 sekundách prohrála na ipon. "Myslím, že jsem na ni byla dobře připravená v postoji. Myslím, že i ty první zteče byly dobré. Ale tu zem, do které jsme potom přešly, tu jsem zaspala. To jsem opravdu nečekala a bohužel mě udržela a vyhrála," komentovala zápas poražená Češka.

Pulkrábka zaskočil devatenáctiletý Yildiz. Sedmadvacetiletý Čech v úvodu doplatil na přemotivovanost. "Zbytečně jsem se hnal za vítězstvím," uznal. Bronzový medailista z loňského juniorského mistrovství světa Yildiz se díky tomu rychle dostal do vedení. Domácí judista ještě povedeným útokem srovnal, ale po dvou minutách a 34 sekundách Yildiz znovu zabodoval a zápas ukončil. "Ani nedokážu popsat, co bylo za chybu. Je mi to hodně líto, protože jsem věřil, že dneska bude můj den," dodal Pulkrábek.

Muži:

Do 60 kg: 1. Mšvidobadze, 2. Abuladze (oba Rus.), 3. Garrigós (Šp.) a Verstraeten (Belg.), ...Pulkrábek (ČR) vypadl v 1. kole.

Do 66 kg: 1. Safarov (Ázer.), 2. Flicker (Izr.), 3. Vieru (Mold.) a Le Blouch (Fr.), ...Petřikov (ČR) vypadl v 1. kole.

Ženy:

Do 48 kg: 1. Boukliová (Fr.), 2. Stojadinovová (Srb.), 3. Krasniqiová (Kos.) a Menzová (Něm.).

Do 52 kg: 1. Giuffridaová (It.), 2. Chituová (Rum.), 3. Van Snicková (Belg.) a Lópezová (Šp.).

Do 57 kg: 1. Karakasová (Maď.), 2. Monteirová (Portug.), 3. Cysiqueová (Fr.) a Stollová (Něm.), ...Zemanová (ČR) vypadla ve 2. kole.