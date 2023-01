Judistický šampion Krpálek se vrací do kategorie do 100 kg

Judista Lukáš Krpálek pózuje před tiskovou konferenci, na které ohlásil návrat do nižší váhové kategorie do 100 kg, 18. ledna 2023, Praha.

Judista Lukáš Krpálek pózuje před tiskovou konferenci, na které ohlásil návrat do nižší váhové kategorie do 100 kg, 18. ledna 2023, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se vrací do kategorie do 100 kilogramů, v které vyhrál mistrovství světa i Evropy a v roce 2016 olympijské hry v Riu de Janeiro. Pak se začal prát v nejtěžší váze, kde získal rovněž všechny trofeje včetně olympijského zlata. Pro návrat se rozhodl, aby nemusel čelit tak těžkým soupeřům a užil si techničtější styl boje. Uvedl to na dnešním setkání s novináři.

Fotogalerie

V nejtěžší hmotnostní kategorii patřil Krpálek s necelými 120 kilogramy k těm lehčím judistům. "Poslední rok jsem byl dost zraněný a mohlo to být i tím, že jsem se pral se soupeři o 50, 60 kilogramů těžšími. Celkově mě to judo v plusce nenaplňuje tak jako v té váze nižší," řekl.

Poprvé o návratu do "stovky" přemýšlel před olympijskými hrami v Tokiu, ale když je v roce 2021 vyhrál, tuto myšlenku odložil. Po loňském MS, kde se nedostal do čtvrtfinále, už byl prakticky rozhodnutý. Pak ho zviklalo vítězství na říjnovém Grand Slamu v Abú Zabí. "Jenže poté, co jsem tam šel finále s úřadujícím mistrem Evropy Spijkersem, tak jsem si řekl, že tohle nechci, že mě to úplně nenaplňuje," uvedl Krpálek.

Před koncem minulého roku přišel definitivní verdikt a už na dovolené v teple, kam odcestoval s rodinou na vánoční svátky, dodržoval nový režim. "V prosinci jsem měl kolem 116 kilo, teď je váha kolem 106, 107 kilo," řekl. Musel změnit i způsob tréninku. "Už to nejsou tolik silové tréninky jako spíš tréninky do rychlosti. Celé je to upravené k tomu, abych byl schopný se zase prát s lehčími soupeři," uvedl Krpálek.

Jeho trenér Petr Lacina si všiml, jak mu ve 32 letech omládl před očima. "Lukáš zhubnul, zrychlil, zdynamičtěl. Na kempu v Mittersillu to byly řežby jako zamlada, možná ještě lepší. Byla tam vyzrálost a k tomu to mladé tělo. Pozitivní je, že přestane naříkat, že se s těma paštikama nedá prát," řekl.

Krpálek se těší, že se vrátí do kategorie, kde na tatami akce střídá akci. "To je to judo, které mě vždycky bavilo a bavit bude. Budu moct dělat velké chvaty, které se mi na tom judu líbí. V těžké váze to bylo o síle a vytrvalosti. Já jsem silově ztrácel a první minuty jsem byl nesmírně bitej. Snažil jsem se to dohánět v konci zápasu, kdy u mě přichází ta vytrvalost," líčil.

Zatím ho v přípravě lehce omezuje tříslo, kvůli němuž předčasně ukončil minulou sezonu. "Furt cítím, že není stoprocentně zdravé. Nedělám věci, kde bych ho namáhal. V zápasech se to snažím hlídat. Na zemi se peru minimálně, abych ho nezatěžoval. Právě při boji na zemi se mi to stalo. Snažíme se to doléčovat a věřím, že to bude stoprocentní," řekl dvojnásobný mistr světa.

Prvním testem formy ve staronové kategorii pro něj bude už příští týden turnaj Grand Prix v Portugalsku. O týden později bude následovat Grand Slam v Paříži, kde by za rok a půl rád startoval na olympijských hrách. Po změně kategorie nemá v olympijském žebříčku žádné body. A jako nenasazený může dostat kohokoliv z favoritů. "To by bylo nepříjemné pro oba," poznamenal Lacina.

Úvodní turnaje naznačí, jaké by mohly být Krpálkovy ambice na mistrovství světa, které se uskuteční v květnu v Dauhá. Největší motivací je pro Krpálka další olympiáda, kde by chtěl znovu uspět. Navíc by poprvé mohl mít u sebe rodinu, která jeho triumfy v Riu ani Tokiu neviděla.