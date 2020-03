Judisté přišli do konce dubna o olympijské kvalifikační turnaje

Tokio - Mezinárodní judistická federace (IJF) zrušila kvůli šíření koronaviru do konce dubna všechny olympijské kvalifikační turnaje. Opatření se týká mimo jiné Grand Prix v Antalyi 3. až 5. dubna, kde se měl poprvé v sezoně představit olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

Zrušen byl také Grand Slam v Jekatěrinburgu, na němž měli tento týden od pátku do neděle zápasit tři čeští judisté, a také Grand Prix v Tbilisi na konci března s pěti přihlášenými Čechy.

"Bohužel situace je nyní nebezpečná a kritická z mnoha úhlů pohledu. V těchto těžkých časech je pro nás klíčové udržet judistickou rodinu v bezpečí a zároveň zajistit spravedlivé možnosti pro všechny sportovce v olympijské kvalifikaci," uvedli představitelé IJF.

Krpálek chtěl v turecké Antalyi absolvovat generálku na domácí mistrovství Evropy, jež se má v Praze konat 1. až 3. května. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro už kvůli koronaviru přišel o plánované soustředění v Japonsku, které bylo zrušeno kvůli tamnímu uzavření univerzit. Místo toho plánuje dvojnásobný český Sportovec roku odcestovat příští týden na kemp do Brazílie.

Epidemie koronaviru si vyžádala zrušení některých olympijských kvalifikací i v jiných sportech a dělá vrásky organizátorům her, jež se mají v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Mezinárodní olympijský výbor a pořadatelé nicméně veřejně ujišťují, že si možnost zrušení či odložení OH nepřipouštějí.

Japonsko ale přišlo také o turnaj World Tour ve stolním tenisu, jenž se měl uskutečnit 21. až 26. dubna v městě Kitakjúšú na jihu země. Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) uvedla, že si pro Japan Open rezervuje místo v programu v pozdějším termínu.

Judisté doufají, že květnové ME v Praze budou moci uspořádat

Judisté doufají, že mistrovství Evropy v Praze budou moci na začátku května uspořádat. Rozhodovat se bude v následujících dnech a týdnech, řekl ČTK předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš. Reagoval tak na zákaz sportovních akcí s účastí více než 100 lidí, který dnes vzhledem k epidemii koronaviru vyhlásila česká vláda. Mimořádné opatření platí do odvolání, přičemž ME v judu by se mělo uskutečnit za více než sedm týdnů.

"Turnaj připravujeme, jako kdyby se měl konat, a bude záležet na dalších rozhodnutích vlády. Zatím bychom ho mohli uspořádat. Ten zákaz platí do odvolání, věříme, že se situace ještě může změnit," řekl Dolejš.

Ten se zde chtěl připravit na evropský šampionát v Praze, který v olympijské sezoně považuje za první vrchol sezony. Osud kontinentálního mistrovství teď není jasný. "Uvidí se a rozhodne se v následujících dnech a týdnech. Budeme muset jednat s evropskou federací juda. To se nedá říct hned takhle od stolu bezprostředně po této informaci, jakou vydala vláda," řekl Dolejš.

Zatím nechtěl ani spekulovat o tom, zda by bylo možné případně turnaj uspořádat bez diváků podobně jako nedávný biatlonový Světový pohár v Novém Městě na Moravě. "Myslím, že je teď předčasné k tomu zaujímat nějaký postoj. Budeme muset vycházet z podmínek, které budou, a na ty podmínky reagovat," doplnil. Mistr světa a olympijský šampion Krpálek se v pondělí nechal slyšet, že by ho případná neúčast diváků v Praze hodně mrzela.