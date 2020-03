Judisté přišli do konce dubna o olympijské kvalifikační turnaje

Tokio - Mezinárodní judistická federace (IJF) zrušila kvůli šíření koronaviru do konce dubna všechny olympijské kvalifikační turnaje. Opatření se týká mimo jiné Grand Prix v Antalyi 3. až 5. dubna, kde se měl poprvé v sezoně představit olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

Zrušen byl také Grand Slam v Jekatěrinburgu, na němž měli tento týden od pátku do neděle zápasit tři čeští judisté, a také Grand Prix v Tbilisi na konci března s pěti přihlášenými Čechy.

"Bohužel situace je nyní nebezpečná a kritická z mnoha úhlů pohledu. V těchto těžkých časech je pro nás klíčové udržet judistickou rodinu v bezpečí a zároveň zajistit spravedlivé možnosti pro všechny sportovce v olympijské kvalifikaci," uvedli představitelé IJF.

Krpálek chtěl v turecké Antalyi absolvovat generálku na domácí mistrovství Evropy, jež se má v Praze konat 1. až 3. května. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro už kvůli koronaviru přišel o plánované soustředění v Japonsku, které bylo zrušeno kvůli tamnímu uzavření univerzit. Místo toho plánuje dvojnásobný český Sportovec roku odcestovat příští týden na kemp do Brazílie.

Epidemie koronaviru si vyžádala zrušení některých olympijských kvalifikací i v jiných sportech a dělá vrásky organizátorům her, jež se mají v Tokiu konat od 24. července do 9. srpna. Mezinárodní olympijský výbor a pořadatelé nicméně veřejně ujišťují, že si možnost zrušení či odložení OH nepřipouštějí.

Japonsko ale přišlo také o turnaj World Tour ve stolním tenisu, jenž se měl uskutečnit 21. až 26. dubna v městě Kitakjúšú na jihu země. Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) uvedla, že si pro Japan Open rezervuje místo v programu v pozdějším termínu.