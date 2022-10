Judista Pulkrábek prohrál na mistrovství světa hned úvodní zápas

Taškent - Český judista David Pulkrábek při své šesté účasti na mistrovství světa prohrál hned úvodní zápas. Ve druhém kole kategorie do 60 kilogramů nestačil na Arjunbolda Enchtajvana z Mongolska, kterému podlehl necelou minut před koncem na ipon. Pulkrábkův přemožitel nakonec získal stříbro, prohrál až ve finále s úřadujícím olympijským vítězem Naohisou Takatem z Japonska.

Šestadvacetiletý Enchtajvan je třináctým judistou světového žebříčku. Před rokem skončil třetí na Grand Slamu v Paříži a v této sezoně se na velkých světových turnajích umisťoval na pátých a sedmých příčkách. Osmadvacetiletý Pulkrábek, jemuž patří v žebříčku 49. příčka, mu dokázal vzdorovat necelé tři minuty. Pak mongolský reprezentant poprvé bodoval, načež 49 sekund před koncem zápas ukončil, když povalil českého judistu na záda.

Na mistrovství světa v Taškentu se představí ještě šest českých reprezentantů včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus se na turnaji nakonec nepředstaví Věra Zemanová. Pátá žena z dubnového evropského šampionátu měla nastoupit v sobotu v kategorii do 57 kilogramů. Do akce tak půjde v první víkendový den jen Daniel Pochop ve váze do 73 kg.