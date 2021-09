Judista Krpálek zapůjčil Národnímu muzeu zlatou medaili z Tokia

Praha - Judista Lukáš Krpálek zapůjčil Národnímu muzeu zlatou olympijskou medaili, kterou získal v létě na hrách v Tokiu. Na výstavě Olympijské Tokio bude jeho cenný kov k vidění minimálně do 3. října.

Dvojnásobného olympijského šampiona Krpálka, který triumfem v nejtěžší hmotnostní kategorii navázal na výhru z Ria v kategorii do 100 kilogramů, požádali o zapůjčení medaile při srpnovém křtu olympijské knihy. "Rozhodně jsem neváhal a chtěl tuhle možnost využít," řekl. Nabídka mu přišla vhod i z jiného důvodu. "Po dobu té výstavy budu na dovolené a kde by mohla být ta medaile ve větším bezpečí než zrovna tady v Národním muzeu. Takže tohle se mi také hodilo," usmíval se.

Od olympijského triumfu se udržuje převážně v posilovně, v kimonu byl zatím dvakrát. "Dnes se chystám znovu. Už mi to pomalu chybí se poprat, potahat se," svěřil se. Už má za sebou dvoutýdenní dovolenou v Chorvatsku na lodi, další dva týdny volna ho čekají od pondělka. Zatím neví, kde je stráví. I na dovolené posiluje, ale hlavně si chce odpočinout a dát se po náročné olympijské přípravě dohromady. "V půlce října bych tomu už chtěl dát pravidelnost a pomalinku se připravovat směrem k příštímu roku. Už začátkem roku bych chtěl startovat na nějakém větším turnaji. Ještě před koncem roku jsem přislíbil zahraniční ligy, finále rakouské a možná i německé," plánoval.

Výstava Olympijské Tokio v historické budově Národního muzea přibližuje tři olympiády v japonské metropoli. Tu zrušenou v roce 1940, uskutečněnou v roce 1964 a odloženou z roku 2020 na letošek. Krpálkova zlatá medaile byla dnes uložena do vitríny vedle olympijské pochodně. "My si toho zapůjčení strašně moc vážíme a myslíme si, že pro všechny naše návštěvníky a ctitele sportu je to opravdu úžasná záležitost," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Přál by si, aby Krpálkova medaile byla k vidění déle než dva týdny. "Jelikož do 10. října budu pryč, tak tady klidně může zůstat až do desátého. A potom uvidíme," reagoval judista.

Vedle jeho cenného kovu jsou vystaveny také zlato cyklisty Jiřího Dalera, stříbro diskaře Ludvíka Daňka a bronz veslaře Pavla Hofmanna z OH 1964. Výstava Olympijské Tokio měla skončit koncem srpna, ale vzhledem k zájmu veřejnosti bude pokračovat až do konce roku.