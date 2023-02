Judista Krpálek se na Grand Slamu v Paříži zranil, Klammert byl pátý

Paříž - Judista Lukáš Krpálek se na Grand Slamu v Paříži zranil a podle Radiožurnálu ho čeká čtyři až šest týdnů dlouhá pauza. Dvojnásobný olympijský vítěz musel ve francouzské metropoli vzdát duel druhého kola s Belgičanem Tomou Nikiforovem, obhájcem loňského prvenství na pařížském turnaji. V Paříži se naopak dařilo Davidu Klammertovi v kategorii do 90 kilogramů, skončil pátý.

Krpálek utrpěl patrně zranění klíční kosti, poté co v souboji upadl na rameno a ještě na něj dopadl soupeř. Po dvou minutách musel český reprezentant s bolestivou grimasou z duelu s šestým mužem světového žebříčku odstoupit.

"Pravděpodobně mi tam vyjel klíček," sdělil Krpálek Radiožurnálu předběžnou diagnózu po prvním vyšetření francouzskými pořadateli. "Jaký bude zdravotní stav nebo co bude následovat, uvidíme teprve po vyšetření (doma). Zítra se vracím domů, tady to pro mě skončilo," dodal dvojnásobný olympijský vítěz.

Krpálek v Paříži absolvoval druhý start po návratu do nižší váhové kategorie do 100 kilogramů. Před týdnem získal bronz na Grand Prix v Portugalsku, kde vyhrál čtyři souboje a podlehl pouze v semifinále světové jedničce Iljovi Sulamanidzemu z Gruzie.

Druhý český olympionik z loňských her v Tokiu Klammert ve francouzské metropoli vyhrál tři z pěti zápasů. Nejdříve v prodloužení udolal juniorského mistra světa z roku 2017 Gokiho Kadžimu z Japonska a loňského vicemistra Asie Erlana Šerova z Kyrgyzstánu. Ve čtvrtfinále byl nad jeho síly druhý nasazený Kubánec Ivan Felipe Silva Morales, ale výhrou v opravě nad domácím Maximem-Gaelem Ngayapem Hambouem se dostal do finálového bloku.

V souboji o bronz osmadvacetiletého českého reprezentanta čekala turnajová jednička Luka Maisuradze z Gruzie, bronzový medailista z loňského mistrovství světa. Čtvrtému muži světového žebříčku Klammert dlouho vzdoroval a dotáhl zápas do "zlatého skóre". V jeho třetí minutě Maisuradze předvedl první vydařenou akci a po šesti minutách a 22 sekundách boje zvítězil na ipon.

Klammert si v rozhovoru pro Radiožurnál pochvaloval, jak zápas zvládl takticky. "Myslím, že jsem si ty chvaty hlídal. Měl jsem parádní škrcení na zemi, bohužel to bylo moc brzo. Mrzí mě, že jsem pak neměl síly to zkusit znovu. To asi rozhodlo," přemítal. V pěti zápasech strávil na tatami více než půl hodiny. "Cítím se krásně, ale zároveň mě to mrzí, protože lidi si pamatují jenom medailisty," svěřil se. Je přesvědčený, že mu zkušenosti pomohou. "Třeba někdy v nějakém dalším důležitém zápase udělám o chybičku méně a nějaký ten kov si odvezu."

Páté místo je pro Klammerta druhým nejlepším výsledkem na Grand Slamech po předloňském bronzu na turnaji v Antalyi. Pátý byl rovněž na Grand Slamu v Tokiu v roce 2017 a turnaji téže kategorie v Jekatěrinburgu 2018. V hale Bercy, kde se v létě 2024 bude bojovat o olympijské medaile, si zvýšil sebevědomí. "Dal jsem si finálový blok, je to můj nejlepší výsledek, co se mi tady kdy povedl. Myslím, že tohle je velký příslib. Dokážu se prát s takovými lidmi, takový vyrovnaný zápas. I když to není medaile, tak pro mě to byl jeden z nejhezčích dnů, co jsem zažil," dodal.

V Paříži se dnes prali také Adam Kopecký a Jan Svoboda v kategorii do 81 kilogramů. Kopecký vyhrál dva zápasy, Svoboda vypadl v prvním kole. V sobotu byl hned úvodní zápas konečnou pro Davida Pulkrábka v kategorii do 60 kilogramů.