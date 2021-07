Judista Krpálek postoupil na OH do semifinále a čeká ho Harasawa

Tokio - Judista Lukáš Krpálek zabojuje na olympijských hrách v Tokiu o medaili. Ve čtvrtfinále váhové kategorie nad 100 kilogramů zdolal Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva na wazari a v souboji o finále vyzve domácího Hisajošiho Harasawu, kterého porazil předloni ve finále mistrovství světa právě v japonské metropoli.

"Jsem podruhé v semifinále olympijských her, to je něco nádherného. Zvlášť ve váze, kam vůbec nepatřím, to je pro mě splněný sen," radoval se Krpálek. "Říkám na rovinu, že tu nechám všechno, abych si odvezl medaili, i když vím, že to bude nesmírně náročné," prohlásil.

Třicetiletý Krpálek má šanci navázat na pět let starý triumf v Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů. O rok mladší Harasawa obhajuje stříbro v supertěžké váze a může pro Japonsko získat devátou zlatou medaili z juda na letošní olympiádě. Závěrečný program, kterému budou předcházet opravy, začíná v 10:00 SELČ.

Krpálek proti Oltibojevovi obdržel v úvodních vteřinách stejně jako v osmifinále s Džavádem Mahdžúbem z týmu uprchlíků trest za pasivitu."Dával jsem si pozor na chytání za obě ruce, protože z toho dělá krásné chvaty. To bylo nesmírně těžký celou první půlku uhlídat, aby se pode mě neschoval s rukávama a nehodil mi je. Byl jsem za to sice trestaný, ale věděli jsme, že celý zápas nemůže vydržet v tomhle tempu," řekl Krpálek.

Posléze se český judista snažil všemožně dostat přemožitele Nizozemce Henka Grola co nejrychleji na zem, kde je silnější. "Nastoupil do chvatu uči mata, podařilo se mi ho otočit na wazari. Následně jsem dlouho bojoval na zemi, kde se mi bohužel nepovedlo ho udržet, ale nasbíral jsem tam spoustu času," popal český judista.

Oltibojev sice v poslední minutě nastoupil do útoku a Krpálek dostal druhé šido za pasivitu, v urputné koncovce nicméně těsné vítězství ubránil. "I za cenu trestu jsem do toho šel a snažil se udělat maximum pro to, aby to vyšlo," řekl Krpálek.

Ze hry o třetí olympijské zlato za sebou je Teddy Riner. Legendární Francouz prohrál ve čtvrtfinále v tzv. zlatém skóre s Rusem Tamerlanem Bašajevem na wazari a čekají ho opravy v boji o bronz. Bašajev vyzve v druhém semifinále Gruzínce Gumara Tušišviliho.