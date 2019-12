Judista Krpálek postoupil na Masters v Číně do finále

Čching-tao (Čína) - Judista Lukáš Krpálek je na turnaji Masters v Číně ve finále nejtěžší kategorie nad 100 kilogramů. O prvenství se český reprezentant utká s Japoncem Hisajošim Harasawou, kterého porazil v boji o zlato na letošním mistrovství světa.

Nejvýše nasazený Krpálek měl v úvodním kole volný los, poté porazil Poláka Macieje Sarnackého, Kokora Kageuru z Japonska i Brazilce Davida Mouru. Díky postupu do finále by se měl olympijský vítěz z Ria posunout do čela světového žebříčku, v kategorii nad 100 kilogramů by se na této pozici ocitl poprvé.

Z turnajů Masters má Krpálek zatím stříbro a bronz. Turnaj v Čching-tau vynechali dosavadní světová jednička Guram Tušišvili z Gruzie i desetinásobný mistr světa Francouz Teddy Riner.

V kategorii do 90 kg vypadl David Klammert hned v prvním kole, podlehl Japonci Kentovi Nagasawovi.