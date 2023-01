Judista Krpálek po návratu do nižší váhy získal bronz na Grand Prix v Almadě

Judista Lukáš Krpálek pózuje před tiskovou konferenci, na které ohlásil návrat do nižší váhové kategorie do 100 kg, 18. ledna 2023, Praha.

Judista Lukáš Krpálek pózuje před tiskovou konferenci, na které ohlásil návrat do nižší váhové kategorie do 100 kg, 18. ledna 2023, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Almada (Portugalsko) - Judista Lukáš Krpálek skončil při návratu do kategorie do 100 kilogramů třetí na Grand Prix v Portugalsku. Dvojnásobný olympijský šampion prohrál v Almadě pouze semifinálový souboj s Iljou Sulamanidzem z Gruzie, bronz si pak zajistil vítězstvím nad Srbem Bojanem Došenem.

Dvaatřicetiletý český judista v Almadě postupně vyřadil Korejce Kim Če-juna, Asleye Gonzaleze z Rumunska a Maďara Miklose Cirjenicse. V semifinále ho porazil jednadvacetiletý Sulamanidze, bronzový medailista z předloňského MS. V boji o třetí místo pak Krpálek zdolal srbského judistu Došena, který tak v Grand Prix ani tentokrát nedosáhl na stupně vítězů. Sulamanidze turnaj vyhrál, ve finále zvítězil nad teprve osmnáctiletým Japoncem Dotou Araiem.

Krpálek ve "stovce" vyhrál mistrovství světa i Evropy a v roce 2016 olympijské hry v Riu de Janeiro. Pak se začal prát v nejtěžší váze nad 100 kilogramů, v níž získal rovněž všechny trofeje včetně olympijského zlata. Pro návrat se rozhodl, aby nemusel čelit tak těžkým soupeřům a užil si techničtější styl boje.

Už úvodní turnaj tak naznačil, jaké by mohl mít svěřenec trenéra Petra Laciny ambice na mistrovství světa, které se uskuteční v květnu v Dauhá. Za týden Krpálka čeká Grand Slam v Paříži, kde by za rok a půl rád startoval na olympijských hrách. V Portugalsku získal ve své staronové kategorii první body do olympijské kvalifikace.

Čtvrtá nasazená judistka kategorie do 63 kilogramů Renata Zachová vyhrála na Grand Prix v Almadě jen jeden zápas, pak ji vyřadila pozdější finalistka Gabriella Moraesová z Brazílie. Věra Zemanová ve váze do 57 kg stejně jako Jan Svoboda v jednaosmdesátce skončili hned po prvním duelu.