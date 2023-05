Judista Krpálek má první světové stříbro, ve finále podlehl Rusovi Adamjanovi

Dvaatřicetiletý český reprezentant ve staronové kategorii absolvoval před MS kompletně jen lednovou Grand Prix v Portugalsku, kde byl třetí. V únoru se v Paříži zranil a před MS už jen trénoval. Jeho závěrečnou přípravu poznamenala nemoc, která si vynutila antibiotika. Nad Krpálkovou formou se tak vznášel otazník.

Dvaadvacetiletý Ital Gennaro Pirelli, jenž loni v prosinci vyhrál Grand Slam v Tokiu, nepředstavoval na úvod příjemný los. Krpálek měl po minutě a půl už dvě varování, takže byl na hraně třetího trestu, který by pro něj znamenal konec zápasu. Za čtyři minuty duelu ani jeden z judistů nedokázal bodovat, i když se Krpálek snažil prosazovat v oblíbeném boji na zemi. Uspěl až v nastaveném čase. V první minutě "zlatého skóre" ho dostal na zem a díky držení získal ipon.

Stejně dopadly následující duely s Brazilcem Leonardem Goncalvesem i Maďarem Zsomborem Végem, který překvapivě vyřadil světovou dvojku Michaela Korrela z Nizozemska.

Ve čtvrtfinále Krpálek bojoval s Nurlychanem Šarchanem z Kazachstánu, který mu z cesty překvapivě odstranil šestinásobného medailistu z MS Varlama Lipartelianiho z Gruzie. V duelu se třiadvacetiletým judistou zkušený Čech zaútočil hned na začátku, udržel ho na zemi a po 44 sekundách mohl hlasitě oslavit vítězství. Nakonec to byl jeho jediný duel, který skončil v základní době.

V semifinále Krpálek vyřadil obhájce bronzu Zelyma Kocojeva z Ázerbájdžánu, jenž doplatil na porušení pravidel ze druhé minuty nastavení. Kocojev se na rozdíl od jeho předchozích soupeřů nenechal udolat v boji na zemi. Po minutě prodloužení zaútočil a hodil Krpálka, ale chvat dokončoval až ve chvíli, kdy měl hlavu na tatami, což je zakázané. Proto získal ipon Krpálek.

Ten celý den nenechal soupeře bodovat. Neprosadil se ani mistr Evropy z roku 2019 Adamjan, který na cestě do finále porazil i světovou jedničku Ilju Sulamanidzeho z Gruzie. Taktická bitva dospěla po čtyřech minutách do "zlatého skóre", do něhož dvaatřicetiletý Čech vstupoval se dvěma tresty. K rozhodujícímu útoku se nedostal a naopak dostal po 58 sekundách další trest. Poprvé v kariéře tak ve finále seniorského MS neuspěl.

K titulům z let 2014 a 2019, které získal ve dvou různých hmotnostních kategoriích, a dvěma bronzovým medailím ze stovky přidal tentokrát druhé místo. Díky tomu si výrazně polepší v olympijském žebříčku, kde měl po návratu do nižší kategorie jen málo bodů.

Hned v prvním zápase skončilo účinkování druhého českého reprezentanta v této kategorii Martina Bezděka. Ve druhém kole byl nad jeho síly Kolumbijec Francisco Balanta.