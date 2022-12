Judista Krpálek kvůli zranění třísla zrušil účast na Masters v Jeruzalémě

Praha - Judista Lukáš Krpálek kvůli zranění třísla, které mu na začátku prosince znemožnilo boj v semifinále Grand Slamu v Tokiu, předčasně ukončil sezonu. Nebude startovat příští týden na turnaji Masters v Jeruzalémě, oznámil dnes novinářům při on-line tiskové konferenci. Místo toho se chce dvojnásobný olympijský vítěz soustředit na léčbu a rád by se vrátil ve druhé polovině ledna na turnaji v Portugalsku.

Krpálka tříslo trápilo už několik týdnů před turnajem v Tokiu. Tam v kategorii nad 100 kilogramů vyhrál dva zápasy, ale jeho zdravotní stav se zhoršil natolik, že před semifinále odstoupil. Po návratu doufal v účast na Masters, kde si chtěl spravit chuť po nevydařeném mistrovství světa. Od začátku ale start považoval za nepravděpodobný a dnes se s trenérem Petrem Lacinou definitivně rozhodli, že 22. prosince v Izraeli nenastoupí. "Dopoledne jsme si řekli, že se nezúčastním. Budu se dávat zdravotně dohromady a připravovat se na další turnaje, které mě čekají na začátku roku 2023," řekl vítěz OH v Riu de Janeiro a Tokiu.

Absolvoval několik vyšetření s různými výsledky. Nejdříve to vypadalo na tříselnou kýlu, ale to se nepotvrdilo. Pak z toho byla svalová kýla a problémy v oblasti kyčelního kloubu. "Rozhodně to není na to, abych na Masters jel. Řekli jsme definitivně, že by byla hloupost tam jet a případně si to ještě víc dodělat," vysvětlil dvojnásobný mistr světa.

Deset dní po turnaji v Tokiu se už cítí mnohem lépe. Rozhodl se pro konzervativní léčbu, chodí na injekce a obstřiky. Zranění má pro něj i pozitivní stránku, může prožít adventní čas s rodinou. "Za tohle můžu být rád. Měl jsem 23. prosince přilítat, rychle absolvovat předčasné Vánoce doma a pak odlítat na rodinnou dovolenou v teple," řekl.

Doufá, že nucená zdravotní pauza nebude trvat dlouho. "Za těch deset dní je obrovský pokrok, dost se mi to zlepšilo. Doufejme, že to bude otázka týdnů, ne měsíců. Je přede mnou spousta důležitých turnajů v rámci olympijské kvalifikace, které bych nerad vypouštěl," svěřil se.

Po turnaji v Portugalsku, který je naplánovaný na 27. až 29. ledna, by měl začátkem února startovat na Grand Slamu v Paříži. Chce zahájit sezonu dříve, aby byl připravený na mistrovství světa, které se v Dauhá uskuteční už v květnu. "To pro mě bude hlavní turnaj, tam si chci zajistit co nejlepší výsledek," dodal dvaatřicetiletý Krpálek, který letos na MS poprvé od roku 2010 nepostoupil do čtvrtfinále