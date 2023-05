Judista Krpálek jede na MS sbírat body do olympijské kvalifikace o Paříž

Praha - Judista Lukáš Krpálek jede na mistrovství světa sbírat body do olympijské kvalifikace, aby mohl startovat na hrách v Paříži. Po návratu do kategorie do 100 kilogramů jich dvojnásobný olympijský šampion v žebříčku moc nemá. V Dauhá se může 12. května utkat i s ruskými soupeři. S rozhodnutím mezinárodní federace IFJ, která jim pod neutrální vlajkou povolila start, ale nesouhlasí.

"Můj postoj k tomu je takový, že pokud se řeší účast sportovců na mistrovství světa nebo dalších turnajích, tak za mě by tam měli startovat spíš ukrajinští reprezentanti než ruští. Stojím za vyjádřením Českého svazu juda," řekl dnes Krpálek novinářům. Plénum tuzemského svazu v úterý uvedlo, že nesouhlasí se startem neutrálních ruských a běloruských sportovců na MS. Výpravu ale na šampionát pošle, protože je tato akce klíčová v boji o OH.

Tak se k tomu staví i Krpálek. V jeho kategorii jsou na startovní listině bronzový olympijský medailista Nijaz Iljasov a mistr Evropy z roku 2019 Arman Adamjan. Lídr českého týmu zatím neuvažoval o tom, jak by se zachoval, kdyby se s jedním z nich měl přímo utkat.

"Nad tím, co se bude dít, ještě člověk nepřemýšlel. Jedu tam sbírat pro mě velmi důležité body do olympijské kvalifikace, budu do toho muset jít naplno, snažit se urvat co nejvíce bodů. Ta změna váhové kategorie, kterou jsem udělal, má za následek, že těch bodů v téhle kategorii moc nemám. Bude pro mě důležitý každý zápas, každý turnaj. Jedu tam podat co nejlepší výkon," řekl.

IJF tvrdě postihuje, pokud se někteří judisté odmítají prát s reprezentanty jiné země. Dosud se to týkalo především závodníků z muslimských zemí, kteří bojkotovali duely z judisty z Izraele.

Dvojnásobný mistr světa Krpálek klíčovou přípravu na tento světový šampionát absolvoval v Japonsku. Strávil tam hodně času na tatami, aby se po zranění z únorového Grand Slamu v Paříži dostal do zápasového rytmu.

"Absolvoval jsem hodně desítek tréninkových zápasů. Myslím, že to přineslo to, co jsme potřebovali. Musím říct, že se mi pralo dobře. Na několika trénincích jsme měli japonskou reprezentaci, kde jsem mohl porovnat síly s těma nejlepšíma. Ze všech zápasů jsem měl skvělý pocit a doufám, že tomu tak bude i při mistrovství světa," pochvaloval si.

Aktuálně má 109 kilogramů, do vážení den před svou kategorií musí devět kilogramů shodit. "To je kilo na den, to půjde," poznamenal. Shazování je pro něj staronovou zkušeností. "Čekal jsem, že to hubnutí bude trošičku horší po té sedmileté pauze nehubnutí a dopřávání si jídla. Kupodivu to šlo docela dobře," vzpomínal na nové začátky v kategorii do 100 kilogramů, které před pařížským zraněním ramena ozdobil bronzem na Grand Prix v Portugalsku.

Návrat mu dodal novou energii. "Dostal jsem tím obrovský impulz, je to pro mě nová motivace," ocenil. Dřívější i noví soupeři ve stovce ho přijali dobře. A bývalí rivalové z těžké váhy si ho občas dobírají. "Guram Tušišvili se smál asi nejvíc, když mě viděl při vážení. Chechtal se mi, jak vypadám, jak jsem vychrtlej," usmíval se Krpálek.

Když byl na stupních vítězů při lednové Grand Prix v Portugalsku, přišel za ním vítězný Gruzínec Ilja Sulamanidze a stříbrný Japonec Dota Arai. "Vyprávěli mi, že mě jako malé děti sledovali, když jsem bojoval v Riu o olympijské zlato. Bylo hezké slyšet, že mi fandili a že je pro ně obrovská pocta být se mnou na stupních vítězů," vzpomínal Krpálek.