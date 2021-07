Judista Krpálek je opět olympijským vítězem

Tokio - Judista Lukáš Krpálek porazil ve finále olympijského turnaje ve váze nad 100 kilogramů Gruzínce Gurama Tutišviliho a stal se dvojnásobným šampionem. Pět let poté, co dominoval na hrách v Riu de Janeiro v nižší kategorii do 100 kg, bere nyní zlato i ze "supertěžké" váhy v Tokiu. Finálového soupeře porazil v ikonické hale Budókan na ippon. Bronz získali olympijský vítěz z let 2012 a 2016 Teddy Riner z Francie a Rus Tamerlan Bašajev.

Česká výprava slaví po kajakáři Jiřím Prskavcovi druhé zlato během jediného dne. Celkem má na kontě už šest medailí, z toho tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou, navíc díky tenistkám přibudou další dvě minimálně stříbrné hodnoty.

Třicetiletý český reprezentant vyřadil na cestě do finále Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků, Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva a v semifinále si poradil na wazari s domácím Hisajošim Harasawou. Ačkoliv Tušišviliho, mistra světa z roku 2018, dosud nikdy v kariéře neporazil a měl s ním bilanci 0:2, podařilo se mu prolomit čekání na nejdůležitějším turnaji.

Druhou zlatou olympijskou medailí si rodák z Jihlavy upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.

Krpálek o Tutišvilim před utkáním věděl, že přemožitel Bašajeva ze semifinále je silný právě v začátcích zápasů. V úvodu se proto snažil přečkat jeho útoky a dokázal ustát několik možných bodovaných chvatů.

Za pasivitu sice dostal dva tresty, ale v poslední minutě se mu podařilo převzít iniciativu, dostal soupeře na zem a získal wazari. V dobré pozici navíc nepolevil a ihned se mu podařilo dostat Tutišviliho i do držení. Když se z něj jeho o čtyři roky mladší soupeř nedokázal ani po deseti sekundách vymanit, mohl dojatý Krpálek slavit druhý olympijský titul.

Vítězkou v nejtěžší váze mezi ženami se stala Japonka Akira Soneová a vybojovala pro domácí zemi už deváté zlato. Ve finále kategorie nad 78 kg zdolala jednadvacetiletá mistryně světa z roku 2019 Kubánku Idalys Ortízovou, která dostala tři tresty za pasivitu. Ortízová obhájila stříbro z Ria, celkem už má čtvrtou olympijskou medaili včetně zlata z Londýna.

Muži - nad 100 kg: 1. Krpálek (ČR), 2. Tušišvili (Gruz.), 3. Riner (Fr.) a Bašajev (Rus.), 5. Harasawa (Jap.) a Chammo (Ukr.), 7. Silva (Braz.) a Oltibojev (Uzb.).

Ženy - nad 78 kg: 1. Soneová (Japan), 2. Ortízová (Kuba), 3. Kindzerská (Ázerb.) a Dicková (Fr.), 5. Sü š'-jen (Čína) a Sayitová (Tur.), 7. Althemanová (Braz.) a Han Mi-čin (Korea).