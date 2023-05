Judista Krpálek dostal za světové stříbro od svazu odměnu 875.000 korun

Praha - Judista Lukáš Krpálek dostal od svazu odměnu 875.000 korun za stříbrnou medaili, kterou získal v pátek na mistrovství světa v Dauhá v kategorii do 100 kilogramů. Od předsedy Pavla Volka převzal symbolický šek při středeční oslavě v restauraci U Zlaté konvice na Staroměstském náměstí, zveřejnil svaz na facebooku.

Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek se do Česka vrátil poté, co si pobyt v Kataru prodloužil o pár dní dovolené. "Tato medaile je nás všech. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu se mnou podíleli včetně mé rodiny. Věřím, že za rok a půl se zde sejdeme opět a budeme slavit nějaký olympijský příběh…a nemusí se jednat jen o ten můj," řekl dvojnásobný mistr světa a trojnásobný evropský šampion.

Krátce před šampionátem byl Krpálek nemocný a bral antibiotika, ale i tak po návratu do váhy do 100 kg vyhrál pět zápasů a podlehl až ve finále Armanu Adamjanovi z Ruska. "Má to obrovskou váhu. Vidím to z tréninkového úhlu, kdy měl Lukáš v posledním roce velké výpadky. Co předvedl, je neskutečné, a dokládá to, že je opravdovým šampionem a špičkovým judistou," řekl České televizi jeho trenér Petr Lacina.

Většinu zápasů svého svěřence viděl jen u obrazovky v rozcvičovně, protože byl hned v prvním duelu kvůli nedovolenému koučování suspendován a nesměl ani na tribunu.