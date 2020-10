Judista Jiří Petr se v Budapešti postaral o jedinou českou výhru

Budapešť - Judista Jiří Petr vyhrál jako jediný český reprezentant na Grand Slamu v Budapešti zápas. Ve váze do 90 kg porazil na ipon Estonce Klena Kristofera Kaljulaida, v následujícím kole ale stejným způsobem podlehl Davlatu Bobonovovi z Uzbekistánu.

Druhý český zástupce v "devadesátce" David Klammert nestačil v prvním duelu na Švéda Marcuse Nymana, pátého muže z loňského mistrovství světa.

V předchozích dnech se bez jediného vítězství rozloučili s turnajem také David Pulkrábek (do 60 kg), Tomáš Binhak (do 66 kg), Ivan Petr, Jaromír Musil (oba do 81 kg) a Renata Zachová (do 63 kg).

Budapešťský Grand Slam byl po osmiměsíční pauze prvním elitním světovým turnajem. Startu na něm se musel vzdát olympijský vítěz Lukáš Krpálek, u něhož test odhalil nákazu koronavirem.