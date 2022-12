Juchelka (ANO): Šéf úřadu práce dělá maximum, zodpovědnost za situaci má vláda

Praha - Šéf úřadu práce Viktor Najmon dělá vše pro to, aby se výplaty dávek nezpožďovaly. Na středeční kritiku ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) tak reagoval poslanec a stínový ministr práce Aleš Juchelka (ANO), podle kterého je za současnou situaci zodpovědná vláda. Nedokáže si časově naplánovat legislativní proces svých zákonů, což vede k tomu, že úřady práce nemají peníze na vyplácení dávek, míní.

Generální ředitel Najmon podle Jurečky není dost aktivní při organizaci úřadu, který čelí náporu žádostí. Vicepremiér řekl, že s Najmonem o potřebě změn opakovaně v posledních měsících vede debaty a vyzývá ho k větší aktivitě. Uvedl také, že se nespokojenost projeví v hodnocení generálního ředitele podle služebního zákona.

"Pana generálního ředitele se zastávám. Dělá první poslední, aby se výplaty nezpožďovaly," reagoval Juchelka. "Vláda si nedokáže ani naplánovat časový proces legislativního schvalování svých zákonů například v legislativní nouzi nebo novely zákona o státním rozpočtu. Díky tomu nemůže vyplácet sociální dávky, poněvadž úřady práce nemají finanční prostředky," dodal poslanec.

Podle členů sněmovního sociálního výboru je situace v úřadech neutěšená. Ostře ji na středečním zasedání kritizovali opoziční zákonodárci z ANO a SPD. Poukazovali na stížnosti klientů na dlouhé vyřizování a čekání na dávky. Podle vedení úřadu i ministerstva výrazně přibylo žádostí i poskytovaných podpor. K řešení má přispět nové pracoviště v Libereckém kraji či pracovníci na dohodu.

Situace je podle Juchelky tristní, stoupá agresivita, lidé jsou nervózní. Po celém Česku podle něj chybí 400 referentů na úřadech práce. Ministerstvo práce podle něj úřady zahltilo změnami dávek či dávkami novými, digitalizace je navíc nedokonalá. "Generální ředitel za to nemůže, je to zodpovědnost vlády, která si to legislativně neukočíruje tak, aby přes úřady práce posílala občanům včas to, na co mají nárok," uzavřel Juchelka.

Podle Najmona úřady práce loni v říjnu vyplácely 1,43 milionu příspěvků a podpor. Letos v říjnu jich bylo 1,75 milionu. Z toho přes 182.500 tvoří nově zavedené dávky. V pobočkách úřadu v zemi je zhruba 11.500 míst. Část z nich zůstává dlouhodobě neobsazená. Odbory si stěžují na přetížení pracovníků a nízké výdělky, žádají zvýšení platů.