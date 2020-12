Jubilant Pech režíroval výhru Sparty nad Vítkovicemi

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném zápase 4. kola extraligy Vítkovice 5:2 a po třetí výhře v řadě se posunuli na třetí místo tabulky. Hosté prohráli posedmé za sebou, podruhé pod vedením nových trenérů v čele s Milošem Holaněm. Třemi asistencemi se pod výhru Pražanů podepsal útočník Lukáš Pech hrající jubilejní 900. utkání v nejvyšší soutěži.

Hosté v O2 areně postrádali potrestaného kapitána Romana Poláka i nejproduktivnějšího hráče Lakatoše, i tak byli ale v úvodu aktivnější. Brankář Sparty Machovský měl více práce než jeho protějšek Svoboda, poradil si ale i s nepříjemnou střelou Tršky.

Vítkovice následně nevyužily první přesilovou hru, poté hrály v šesti a přestože oslabení přestály, než se stihl Werbik vracející se z trestné lavice zapojit do hry, inkasovaly. Skóre otevřel Košťálek, jenž překonal Svobodu střelou od mantinelu.

Úvod druhé části patřil Spartě, vítkovický gólman však svůj tým několikrát podržel. Inkasoval paradoxně až při přesilovce hostů, kdy Pechovu akci dokončit dorážející Buchtele. Ostravský klub tak v oslabení inkasoval již pátý gól v sezoně, nejvíce ze všech týmů.

Vítkovice mají suverénně nejhorší využití přesilových her v extralize, tentokrát však trest Pražanů dokázaly proměnit ve snížení. Machovského z dorážky překonal Kalus a připsal ve druhém startu první extraligový gól v kariéře. Sparta však dokázala rychle získat dvoubrankové vedení zpět, faul Dočekala potrestal Horák.

Ideální šanci zdramatizovat duel měli hosté na přelomu druhé a třetí třetiny. Němeček dostal pětiminutový trest za úder hlavou, následně byl na čtyři minuty vyloučen i Dvořák. Vítkovice hrály 140 sekund v pěti proti třem, skórovat však nedokázaly. Nejblíže gólu byl Mikyska, který trefil tyč.

Pražané kritické chvíle přežili, v 51. minutě ale po vydařené individuální akci snížil Marosz a zadělal na drama. Hosté se tlačili do útoku, místo vyrovnání ale inkasovali. Po rychlém protiútoku se prosadil kapitán Řepík, poslední slovo měl poté Sukeľ. Sparta tak soupeři oplatila porážku z prvního vzájemného souboje.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Jsme velice rádi, že jsme získali tři body, protože jsme dnes nebyli lepším týmem. Ale zvládli jsme utkání, které jsme neodehráli úplně nejlépe, a to je hrozně důležité. Některé zápasy, které se nám doma nepovedly, jsme ztratili. Dnes jsme ale byli maximálně efektivní. Každá změna dá mužstvu alespoň krátkodobě kyslík a na Vítkovicích to bylo vidět, hrály urputně a byly velice nepříjemným soupeřem. Nenechaly nám tolik prostoru a my jsme některé situace přehrávali."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Výsledkově to pro nás není dobrý zápas, pět inkasovaných gólů je hodně. Nejradši bych řekl, že jsme hráli špatně a vyhráli, ale je to naopak. Nasadili jsme zase další mladší hráče, protože Lakatošovi se narodilo dítě, tak s námi necestoval. V první třetině jsme udělali taktickou chybu při prostřídání beků a Sparta nám dala z přesilovky gól, pak jsme ale pomalu vyrovnávali hru až do momentu, kdy jsme za stavu 3:1 mohli v pětiminutové přesilovce, navíc poté více než dvě minuty dvojnásobné, skórovat. Tam nám to ale uteklo. Rozdíl byl v zakončení, Sparta na to má hráče. Věřím, že je máme i my a až se všichni dají do kupy, bude to lepší. Sparta využila přesilovky, prosadila se i v oslabení, což by se nám nemělo stávat. Když jsem si myslel za stavu 3:2, že půjdeme do power play, tak jsme udělali dvě individuální chyby a zápas ztratili."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Košťálek (Pech, M. Jandus), 34. Buchtele (Pech), 37. R. Horák (Sobotka, Polášek), 57. Řepík (Pech), 59. M. Sukeľ (Dvořáček) - 35. M. Kalus (Werbik, Štencel), 51. Marosz (Dej). Rozhodčí: Mrkva, Šindel - Bryška, Axman. Vyloučení: 8:6, navíc Němeček (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Machovský - M. Jandus, Němeček, Polášek, Košťálek, Kalina, Tomáš Dvořák, Piskáček - Řepík, R. Horák, Sobotka - Rousek, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - P. Trška, L. Kovář, Kubeš, Štencel, R. Černý, Koch - Werbik, J. Hruška, Schleiss - M. Kalus, Marosz, Dej - Mallet, J. Baláž, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Lednický. Trenér: Holaň.