Jubilant Koller je rád, že stále může hodně sportovat, trénovat ho neláká

Praha - Bývalý profesionální fotbalista Jan Koller, který dnes slaví 50. narozeniny, je rád, že mu zdraví stále umožňuje žít hodně aktivně a sportovat. Historicky nejlepší střelec české reprezentace hraje fotbal za Smetanovu Lhotu v okresním přeboru a věnuje se i malé kopané, hokeji či padelu. V rozhovoru s novináři řekl, že kariéra trenéra ani funkcionáře ho neláká.

"Padesátiny jsou milník, ale já nejsem nějaký bilanční typ. Spíš se snažím dívat dopředu a těším se na to, co mě bude čekat, než že bych se vracel nazpátek. Jedu si pořád ten svůj život. Snažím se pořád žít aktivním životem, hodně sportovat, abych se vybouřil a pak byl doma v klidu. Hlavně se nestresovat a být zdravý," řekl Koller při dnešním představení speciální pamětní bankovky k jeho jubileu.

Velkou část oslav absolvoval už o víkendu. "V sobotu jsme u nás ve Smetanově Lhotě měli akci spojenou s fotbalem, už tam jsme slavili. Dnes to bude spíše s přítelkyní, v takovém poklidném režimu. Zajdeme na večeři," plánoval Koller.

"Jediná kaňka na těch sobotních oslavách bylo, že jsme dostali pět gólů. Takže ten fotbal nám moc nevyšel. I tak jsme si to potom užili v podobě zábavy, muziky. Pozval jsem asi 120 lidí z vesnice a okolí. Prohráli jsme 1:5, aspoň jsem dal jediný gól. Soupeř mě nechal dát gól. Začal jsem v záloze, v poločase jsme prohrávali 0:4, takže jsem šel do útoku, snížili jsme, ale soupeř byl lepší," poznamenal Koller.

Připustil, že s postupujícím věkem už stále více cítí tělo. "Musím upřímně uznat, že velký fotbal už bolí, hlavně s mladými hráči. Asi toho už bude každým rokem míň a míň. Už mě bolí kolena, teď jsem musel odstoupit kvůli tříslu. Ale mám napsaných ještě asi pět šest zápasů v této sezoně, že bych mohl stihnout," plánoval Koller.

Bývalý hráč Sparty Praha, Lokerenu, Anderlechtu Brusel, Dortmundu či Monaka sportuje několikrát týdně. "Chodím hrát Hanspaulku (malý fotbal) nad 45 let, teď nám taky začala sezona. To mě baví, hrajeme tam všichni v mém věku. Tam je to v pohodě, hlavně na menším hřišti," řekl Koller.

"Hodně hrajeme hokej, to chodíme třikrát týdně. I s bývalými spoluhráči z Portugalska (mistrovství Evropy v roce 2004). Hokej mám hodně rád a jsem rád, že ho můžu hrát na rekreační úrovni. Hodně často chodím hrát také padel, něco mezi tenisem a squashem. Sportovní náplň je velká," uvedl Koller.

Stále sportovat je pro něj hodně důležité. "Chtěl bych být aktivní a hýbat se, co to půjde, co mi zdraví dovolí. Doufám, že minimálně ještě 10 let to bude. Vidím třeba případ Ivana Haška, kterému letos bude 60 let a je pořád aktivní. Hraje s námi hokej, tenis, fotbal. Když bych vydržel jako on, byl bych hodně rád," řekl Koller.

Trénovat ho neláká. "To vůbec, trenér ze mě nebude. Jednou jsem byl na letní škole Petra Čecha, ale to jsem se spíše zapojil s dětmi do cvičení. To mě baví. Ale abych jim vymýšlel tréninky, to nechám povolanějším," prohlásil Koller.

Neplánuje ani to, že by se stal funkcionářem. "Jsem ve výkonném výboru našeho okresního svazu Písek, tam se zapojuji. Ale určitě ne nějaký funkcionář na vyšším postu. Spíš fotbal externě, a hlavně ho ještě nějak aktivně hrát než nějaký bafuňář," uvedl s úsměvem autor 55 reprezentačních branek.

"Plánů je spousty. Teď rozjíždíme takové motivační besedy s Petrem Vichnarem, budeme jezdit po městech. Chodím také do studia Nova Sport na bundesligu, Ligu mistrů, francouzskou ligu. To mě také hodně baví," doplnil Koller.

Zatímco dříve býval spíše v zahraničí, nyní tráví většinu času v Česku. "Jezdím do zahraničí za mladší dcerou vždy tak zhruba každý měsíc až měsíc a půl. Jinak jsem v Česku," uvedl Koller, který je v poslední době otevřenější, než býval. "Začalo to okolo covidové situace. Začali jsme točit film, trochu jsem se změnil. Musím říct, že je to pozitivní a jsem za to rád. Dřív jsem byl takový uzavřenější, v téhle roli se cítím líp," poznamenal.