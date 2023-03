Jsou to zápasy pro mě, ukázali jsme pravou tvář Slavie, řekl Lingr po Plzni

Praha - Ofenzivní univerzál Slavie Ondřej Lingr při jubilejním 150. ligovém startu potvrdil, že se mu ve velkých zápasech daří. Šlágr 23. kola nejvyšší fotbalové soutěže proti Plzni rozhodl jakožto střídající hráč vítěznou trefou na 2:1. Cítí, že podobná utkání jsou přesně pro něj. Za specialistu na Viktorii se však nepovažuje, přestože jí vstřelil čtvrtý ligový gól, což se mu podařilo už jen proti Jablonci. Myslí si, že Pražané po předchozích nepřesvědčivých výkonech dnes ukázali svou pravou tvář.

"Nevím, čím to je. Na tyhle zápasy se víc motivuju, jsou to zápasy pro mě. Jsem moc rád, že jsem to dneska mohl zase rozhodnout. Druhý poločas byl fakt skvělý. V prvním to měli kluci těžké, protože jsme inkasovali a pak jsme se do toho těžko dostávali. Ve druhém poločase se to zvedlo a už to jenom gradovalo," řekl Lingr na tiskové konferenci.

Dokázal, že se mu proti Západočechům daří. "Nehodnotil bych se jako specialista (na Plzeň). Tyhle zápasy se mi hrajou lépe a jsem rád, že mi tam padají góly. Kupodivu ani nevím, že jsem měl dneska 150. ligový start. Jsem rád, že se to povedlo i k jubileu, že jsem to rozhodl. Je to fakt pěkné," uvedl čtyřiadvacetiletý Lingr.

Hosté v Edenu vedli, ale domácí po změně stran obrátili nepříznivý vývoj. Vyrovnání obstaral Peter Olayinka. Vítězná akce zápasu se zrodila čtvrt hodinu před koncem základní hrací doby. "Začal to Maso (Masopust), který to provlíkl na Matěje (Juráska), ten to skvěle potáhl a dával to pod sebe. Byl jsem na správném místě a měl jsem to jednoduché. Jsem moc rád, že jsem to proměnil a že jsme získali tři veledůležité body v boji o titul," konstatoval havířovský rodák.

Po gólu divoce slavil a rozběhl se směrem ke střídačce. "Hřiště bylo trošku suché. Udělal jsem pár kotrmelců a narazil jsem do Hromadiče (Hromady), ale to byla euforie. Kluci běželi doleva doprava, já chtěl běžet za realizačním týmem a nakonec z toho vzniklo, že jsem byl zalehnutý a pomalu jsem ani nemohl dýchat, takže oslava super," mínil Lingr.

Do utkání naskočil ihned po změně stran. "Jsem vděčný spoluhráčům, ale ještě vděčnější bych měl být trenérům, protože to byla jejich taktika a jasný záměr, abych tam šel za stavu, kdy to bude utahané. Měl jsem jednoznačný úkol tam přijít a zápas rozhodnout," řekl bývalý hráč Karviné.

Pražané před duelem s Plzní nevyhráli dvě z předchozích tří kol, minulý týden prohráli nečekaně 0:1 v Českých Budějovicích. "Zápas v Budějovicích jsme hodili za hlavu a dneska jsme jasně ukázali pravou tvář Slavie. Tohle jsme potřebovali, potřebovali jsme se nakopnout. Nebudeme si nic nalhávat, nějaká deka byla. Dneska jsme to potřebovali strhnout hlavně přístupem, bojovností. Přidali jsme i dobrý výkon, měli jsme super fotbalové věci. Fanouškům se musel zápas líbit, hlavně ve druhém poločase. Určitě nás to nakopne. Doufám, že budeme pokračovat dál a vyhrajeme v Liberci," uvedl Lingr.

Vršovický celek vede tabulku o dva body před městským rivalem Spartou, Plzni se vzdálil na rozdíl čtyř bodů. "Je to strašně důležité po špatném výkonu v Budějkách. Vím, že nám na paty šlape Sparta, je tam i Plzeň. Tohle vítězství bylo důležité. Respektujeme každého, ale díváme se jenom směrem na titul a pohár," dodal pětinásobný český reprezentant.