Jsou to nepopsatelné chvíle, užívá si Stanley Cup Palát

Edmonton - Splněný sen si užívá český hokejový útočník Ondřej Palát, který po pondělní výhře Tampy Bay v Edmontonu nad Dallasem 2:0 a vítězství v sérii 4:2 získal Stanleyův pohár. Devětadvacetiletý odchovanec tak oslavil druhý triumf v kariéře po zisku Calder Cupu v roce 2012 s Norfolkem v nižší AHL.

"Chvíle jsou to nepopsatelné. Celý život sníte, že to jednou vyhrajete. Jako malý kluk si na to hrajete za barákem. A teď se to stalo realitou. Je to absolutně nepopsatelný zážitek, umocněný euforií celé organizace, všech spoluhráčů, trenérů, zaměstnanců i fanoušků klubu," řekl Palát v rozhovoru pro společnost Sport Invest, která jej zastupuje.

Tampa Bay vedla nad Dallasem ve finálové sérii už 3:1 na zápasy, ale v sobotu podlehla 2:3 ve druhém prodloužení a trumf dovršila až pondělním vítězstvím 2:0. Palát přiznal, že poslední krok k životnímu triumfu byl nejtěžší.

"Je to klišé, ale jednoduše platí. Finálová série byla hrozně těžká, Dallas hrál výborně. Ale i když jsme prohráli pátý zápas, byli jsme sebevědomí a věděli jsme, že šestý zápas jednoduše vyhrajeme," řekl Palát, který zažil v roce 2015 prohrané finále Stanley Cupu s Chicagem.

"Musím říct, že jsme hráli skvěle z obrany, k ničemu jsme je nepustili. I když už se k nám dostali, Vasi (brankář Vasilevskij) udělal super zákroky. Jsem přesvědčen, že jsme vyhráli zaslouženě," doplnil.

Palát patřil mezi hlavní tahouny mužstva v elitní formaci s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem. Jízdu Lightning si vychutnával. "Tým byl výborně složený, taktika nám všem sedla a táhli jsme za jeden provaz. Bublina nás paradoxně stmelila do party, kterou nikdy nepamatuji," popsal více než dva měsíce v uzavřených komplexech nejdříve v Torontu a od finále konference v Edmontonu.

Přestože s výjimkou pěti střídání ve třetím duelu finále se Tampa Bay musela obejít bez kapitána Stevena Stamkose, byl jeho přínos pro tým podle Paláta velký. "Je skvělé, že jsme mohli vyhrát také pro něj. Prošel si složitým obdobím, ale i když nemohl hrát, byl s námi nablízko a maximálně nás podporoval," uvedl Palát.

Po přesunu z Edmontonu do Tampy Bay si budou noví šampioni užívat oslavy doma. "Letíme do Tampy. Ve středu nás čeká oslava na lodích v centru města, potom máme představení poháru na Buccaneers stadionu," prohlásil Palát, který pak bude spěchat Česka za rodinou. "Domů bych se měl dostat příští týden. Už se nemůžu dočkat dcerky, manželky a celé rodiny," dodal šťastný hokejista.