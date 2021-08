Jsme v půlce cesty, ve fotbale je všechno možné, řekl Rada po výhře 5:1

Jablonec nad Nisou - Přestože mají fotbalisté Jablonec po výhře 5:1 v úvodním duelu 4. předkola Evropské konferenční ligy nad Žilinou velmi blízko k postupu do základní skupiny, trenér Petra Rady si myslí, že jsou teprve v půlce. Ve fotbale totiž považuje všechno za možné. Podle něj nesmí Severočeši v odvetě, která je na programu příští týden, pouze bránit, jinak by to byla jejich smrt.

Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace. Na podzim 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola. Za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy inkasuje každý klub bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

"Myslím si, že hráči vědí, o co jde. Jsme v půlce cesty, v Žilině hrajeme na umělé trávě, kde to bude určitě něco jiného. Bude to nepříjemné, k tomu kulisa. Musíme dobře zregenerovat. Pokud bychom tam začali jenom bránit, byla by to asi smrt. Myslím si, že ve fotbale je všechno možné," řekl Rada na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci rozhodli už v úvodním dějství, které ovládli 4:0. V minulých pěti soutěžních utkáních, v nichž nevyhráli, přitom třikrát neskórovali. "Hráli jsme dobře, napadali jsme, dali jsme branky. Předtím nás trápilo, že jsme nedávali góly, ale v prvním poločase nám to vyšlo. Jsem za to rád," uvedl Rada, který v sobotu oslaví 63. narozeniny.

Třetí a čtvrtou trefu zaznamenali Severočeši v závěrečné pětiminutovce prvního poločasu. Rada tyto branky označil za klíčové. "Když dáte před odchodem do kabiny takhle dvě slepené branky, je v ní pak pozitivní nálada. Žilina to ale nesložila ani za stavu 4:0. Dala tam jiné hráče, snažila se směrem dopředu," konstatoval někdejší kouč Slavie, Sparty, Plzně nebo české reprezentace.

"V prvním poločase jsme hráli velice dobře stejně jako po vstupu do druhého poločasu. Pak jsme měli pasáž, kdy nás soupeř zatlačil a byl aktivnější. Inkasovali jsme tam branku. Pak jsme se z toho střídáním dostali a dovedli jsme to do vítězného konce," prohlásil bývalý obránce pražské Dukly, Düsseldorfu, Toronta, Blšan či Bohemians 1905.