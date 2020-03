Jsme v bojovém módu, říká česká sestra z londýnské nemocnice

Londýn - Londýnské jednotky intenzivní péče jsou téměř plné, většina z nich pečuje o kriticky nemocné pacienty nakažené koronavirem a nemocnice se snaží co nejvíce navýšit kapacity, aby příliv dalších nakažených ve vážném stavu zvládly. Ani odborníci se ale zatím neshodnou na tom, zda to bude stačit a zda už brzy nebudou lidé umírat proto, že se jim nedostane potřebné péče. Češka Marie Dubská, která pracuje jako sestra na jednotce intenzivní péče (JIP) nemocnice Hammersmith, přiznává, že situace je nesmírně náročná a že oddělení teď musejí fungovat úplně jinak. "Doufám, že to zvládneme. Stejně nemáme na výběr," řekla ČTK.

"Ve čtvrtek jsem měla službu a během dvou hodin jsme přijali tři pacienty v kritickém stavu. A potom v noci další tři, takže ráno už jsme byli plní," popsala Češka tempo, jakým nyní na jednotkách intenzivní péče přibývají pacienti. Podle nových pravidel britského zdravotnického systému NHS přitom musí nyní sestry zvládnout péči o mnohem víc pacientů, než dosud. Zatímco za normální situace se jedna sestra stará o jednoho kriticky nemocného, nyní jich může mít na starosti až šest.

Ačkoli v nemocnici Hammersmith zatím sestry na JIP na tolik pacientů nedohlížejí, je podle Dubské potřeba počítat s tím, že to nastane už v nejbližší době. "Ještě to neplatí, ale platit to začne," míní. Jedinou možností je podle ní snížit objem práce hlavně v oblasti administrativy a zaučit co nejvíce dalších zaměstnanců, aby se dal provoz udržet.

Hugh Montgomery, profesor lékařské fakulty z londýnské Univerzity College na stanici Channel 4 varoval, že metropoli v následujících dvou týdnech čeká "cunami nových případů" a že nemocnice kvůli chybějícím lůžkům brzy přestanou situaci zvládat. V Londýně zatím testy prokázaly koronavirus u více než 5000 lidí.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock oznámil, že už příští týden má v Londýně začít fungovat obří polní nemocnice v kongresovém centru ExCel, kde bude až 4000 lůžek. NHS už hledá dobrovolníky, kteří se tam budou o pacienty starat. Například z nemocnic sdružených pod hlavičkou univerzity Imperial College, kde pracuje i česká sestra, se už přihlásila nejméně stovka zájemců. Dubská byla mezi nimi, nakonec se ale ze seznamu nechala vyškrtnout.

"Zrušila jsem to, protože jsem si uvědomila, že to bude místo, kde budou mít jednu sestru pro intenzivní péči na 25 pacientů. To na konci směny budete jen počítat, kdo to přežil a kdo ne... Já můžu zajistit péči o čtyři pacienty, kteří jsou ventilovaní. Ne víc. A to nebudu dělat všechno to, co bych pro toho pacienta v ideálním světě dělat mohla," řekla.

Nemocnice, kde česká sestra pracuje, už zrušila všechny plánované operace, a to třeba i u pacientů s rakovinou v pokročilém stadiu, kteří se tak často stanou jakýmisi nepřímými oběťmi pandemie nemoci COVID-19, protože bez chirurgického zákroku zemřou. "Staráme se už jen o koronavirové pacienty," popsala Dubská situaci na "své" JIP. "V jednu chvíli jsme měli jen pacienty-muže, teď se staráme i o dvě pacientky. Jedna z nich je padesátiletá dosud zdravá žena, muži jsou kolem 60 let, jednomu je 40 let a jednomu asi 28 let. K nám se dostaly případy těch lidí, kteří před infekcí žádné velké zdravotní problémy neměli. Ačkoli z jednoho oddělení se nedá usuzovat, jaká je celková situace, tak mě to polekalo," přiznává.

Na klidu sestrám nepřidává ani to, že také v Británii se nemocnice potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek a se zpožděním v testování samotných zdravotníků. Testy u lékařů a ošetřovatelek se začaly plošně provádět teprve tento víkend, ale i to je zdrojem nejistoty. "Já se toho trochu bojím, protože jsem přesvědčená, že polovina sester nebo doktorů tu nákazu má. Pak to bude katastrofa, protože kdo na těch odděleních zůstane," obává se Češka.

Ačkoli v londýnských nemocnicích ještě není situace tak vyhrocená jako například v Itálii a ve Španělsku, kde kvůli chybějícím ventilátorům často umírají lidé, kteří by se s podporou dýchacího přístroje mohli zotavit, je řada zdravotníků z vývoje událostí v šoku. "Já jsem se připravovala a stejně jsem to nezvládla. Z poslední služby jsem odjížděla úplně složená, a to jsem člověk, který se normálně nesloží," přiznala česká zdravotnice, která v Londýně žije už přes 15 let. "Ale v tom, jak jsme se semknuli, a to nechci znít nijak romanticky, tak v tom vidím hroznou sílu... Jsme připravení bojovat," dodala.