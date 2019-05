Jsme šíleně dobří, prohlásil záložník Bohemians Vaníček

Praha - Fotbalisty Bohemians 1905 dělí od první barážové pozice pouze dva body, podle záložníka Antonína Vaníčka však na hře ani přes bezbrankovou remízu se Slováckem ve druhém kole skupiny o záchranu nemusí nic měnit. "Klokani" podle něj disponují velkou kvalitou.

"Vždyť jsme šíleně dobří. Jestli někdo řekne, že jsme špatní, tak je úplný blázen. Nevím, co musíme změnit. Na tréninku dáváme spoustu gólů, nevím proč nám to tam potom v zápase nepadá. Podle mě není třeba nic měnit, jen dát gól," řekl novinářům jednadvacetiletý Vaníček.

V úterý čeká Bohemians domácí souboj s Příbramí, která je na první pozici znamenající start v baráži. Díky triumfu 1:0 nad Karvinou se však tři kola před koncem skupiny o záchranu přiblížila Pražanům na rozdíl dvou bodů.

"Nevím, jestli to bude zápas sezony, ale je to zápas o všechno. Je to o dva body. Nikdo nečekal, že dneska (Příbram) vyhraje," uvedl Vaníček.

"Klokani" sice byli v utkání se Slováckem lepší, ale aktivitu nedokázali přetavit v branku. "Mrzí to strašně. Když se podívám zpětně, bavil jsem se o tom s Kamilem Vackem a ten řekl, že nikdy nikoho takhle netlačil, nikdy nikoho takhle nepřehrával. My je nepustíme do ničeho, bylo to snad 17:2 na střely a nedáme gól, takže to mrzí hrozně. Když začneme vyhrávat, budeme hrát úplně někde jinde," prohlásil Vaníček.

Sám v prvním poločase hostujícího gólmana Trmala prověřil dvakrát. "Měl jsem tam pár šancí, potom od Rudyho (Reitera) takovou kombinaci a prošlo mi to mezi nohami. Velcí hráči dávají góly, takže jestli chci být velký hráč, tak bych měl dát gól," konstatoval Vaníček.

V průběhu druhého poločasu se nad Ďolíčkem strhla průtrž mračen. "Nebylo to úplně příjemné. Ještě to byly velké kapky, chvilkami jsem si myslel, jestli to nejsou kroupy. Dohrával jsem zápas a přišel jsem si, jako když mám na sobě dvacetikilovou vestu, jak jsem měl těžký dres. Ale naši hru to nijak neovlivnilo, furt jsme hráli dobře," poznamenal Vaníček.