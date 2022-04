Jsme rychlejší, silnější a Třinec je zaskočený, věří brankář Sparty Hudáček

Praha - Hokejový brankář Július Hudáček je přesvědčený, že se v pokračujícím finále play off extraligy projeví převaha Sparty nad Třincem. Pražané v sobotu porazili Oceláře 5:2, vyrovnali stav série na 2:2 a slovenský gólman věří, že jeho tým je schopen na dominantní výkon v úterý ve Slezsku navázat.

"Jedeme do Třince vyhrát, abychom měli doma mečbol. Bude to velmi těžké, ale víme, jak tam máme hrát. Jednou jsme je tam porazili, tak chceme i podruhé," řekl Hudáček s připomínkou vítězství Sparty 2:1 ve druhém utkání série.

"Myslím si, že Třinec je trošku zaskočený tím, že jsme rychlejší, silnější a stíháme s nimi bruslit. A máme větší ofenzivní sílu. Když budeme hrát bez chyb a zbytečných oslabení, tak máme lepší mužstvo než oni. Musíme to využít. Ještě máme hodně sil," prohlásil třiatřicetiletý slovenský gólman, který do Sparty přišel v průběhu sezony z Rigy.

Finále se hraje na čtyři výhry a při nerozhodném stavu po úvodních čtyřech zápasech je jasné, že kdo vyhraje v úterý, výrazně se přiblíží zisku titulu. "Kdo vyhraje pátý zápas, získá velkou výhodu, ale hraje se na čtyři vítězné. Bude to důležité utkání, chceme ho vyhrát a připravit si mečbol domů. Musíme do toho jít klidně, s pokorou a s tím, že všichni uděláme vše pro to, abychom vyhráli," řekl Hudáček.

Rodák ze Spišské Nové Vsi je zároveň přesvědčený, že Oceláři Spartu nepřekvapí. "Třinec hraje stále to samé. Jako CSKA Moskva (v KHL). My se dokážeme trošku přizpůsobit, ale oni to nedělají. Za stavu 0:0, 1:0, 0:1 hrají to samé. Víme, jak na to. Musíme hrát jako v sobotu," uvedl Hudáček s poukazem na skutečnost, že tým kouče Václava Varadi neustále spoléhá zejména na propracovanou defenzivu.

Klíčem k úspěchu je podle Hudáčka nepanikařit ve chvíli, kdy se Třinec střelecky prosadí. "V pátek jsme začali zbytečně panikařit, když jsme dostali gól. V sobotu jsme se z toho poučili. Řekli jsme si, že musíme hrát pořád to samé. Pořád jsme chodili dopředu, tlačili se před brankáře a ve druhé třetině jsme dali tři góly," vrátil se Hudáček k rozhodující pasáži čtvrtého zápasu, během níž Sparta otočila stav z 0:1 na 3:1.