Gdaňsk (Polsko) - Trenér Jaroslav Šilhavý v říjnových úvodních zápasech na lavičce fotbalové reprezentace národní mužstvo výrazně pozvedl, ale před čtvrtečním přípravným duelem v Polsku nabádá hráče k ostražitosti. Obhajovat dobré výkony totiž považuje za složitější. Utkání nebere na lehkou váhu, přestože důležitější bude pro český tým pondělní závěrečný zápas skupiny B1 Ligy národů se Slovenskem.

"Bereme to jako přípravu nejen na zápas se Slovenskem, ale už jako přípravu na samotnou kvalifikaci mistrovství Evropy, která nás taky brzy čeká. Určitě k tomu nebudeme přistupovat lehkovážně, něco zkusit nebo tak. Je to mezistátní zápas se silným soupeřem, budeme chtít předvést co nejlepší fotbal," řekl na tiskové konferenci v Gdaňsku Šilhavý.

"Utkání s tak silným týmem, jakým Polsko bezesporu je, pro nás bude určitě vypovídajícím testem. Na klubové úrovni týmy hrají čtvrtek - neděle, takže to můžeme brát jako takové pohárové utkání," dodal Šilhavý.

Zářijový nástupce kouče Karla Jarolíma se svými novými svěřenci v říjnu v Lize národů nejprve zvítězil 2:1 na Slovensku a poté s nimi přes dobrý výkon prohrál 0:1 na Ukrajině.

"Ta atmosféra, která tu byla, energie, s kterou jsme hráli předchozí zápasy, to tady zůstalo. Ale všichni si uvědomujeme, že obhajovat výkony je vždy těžší. V tom smyslu budeme na naše hráče apelovat. Nemůžeme si myslet, že je jen dobrá nálada a porazíme tady kohokoliv. Jsme určitě ostražití a věřím, že z naší strany to bude kvalitní výkon," prohlásil Šilhavý.

"Moc času jsme na přípravu neměli, byly jen dva tréninky a dnes předzápasový. Včera jsme udělali něco z hlediska taktiky, strávili jsme nějaký čas i u videa," dodal Šilhavý.

O složení zahajovací jedenáctky už je rozhodnutý. "Sestavu už v hlavě máme, už je daná. Chystáme se využít pravděpodobně šest střídání, které zápas zítra umožňuje. Můžu říct, že v brance začne Pavlenka. Zdravotně jsou na tom všichni v této chvíli dobře, všichni jsou schopni zítra nastoupit," uvedl Šilhavý.

Není jisté, zda nastoupí nejlepší střelec polské reprezentační historie Robert Lewandowski, který měl drobné zranění. "Je to velký hráč, evropská špička, což dokazuje v bundeslize. Z pohledu trenéra mít, nebo nemít takového hráče v mužstvu, to je velký rozdíl. Když takový hráč zúročí práci mužstva a umí střílet góly, co víc si trenér může přát?" uvedl Šilhavý.

"Na druhou stranu není to jen o jednom hráči. Jsou tam další - Milik, Zieliňski. Polsko je velká země a má na výběr z více hráčů než my," dodal kouč.