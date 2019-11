Jsme na vlně a věříme si, řekl Říčka o sparťanské sérii

Ostrava - Výhrou 3:1 ve Vítkovicích završili hokejisté Sparty unikátní venkovní sérii na deset vítězství v řadě. Gólem a přihrávkou se na ní podílel útočník Robert Říčka, podle nějž pražský celek stále více těží ze zvýšeného sebevědomí.

"Ani jsem to nevěděl, ale je to pěkné," prohlásil na téma vítězné venkovní šňůry. "I na náladě v kabině je to znát, že se nám daří, že to je v pohodě. Snažíme se pořád trénovat a připravovat se poctivě na každý zápas. Nic nepodceňujeme a daří se nám, užíváme si to, že jsme na vlně," dodal Říčka.

Odchovanec nedalekého Havířova se poblíž domova rozpomněl na své produktivní doby. Jeden gól dal, na druhý přihrál. "Sebevědomí všech hráčů se s těmi výsledky zvedne. I na sobě to pozoruju, že i když jsem nějakou dobu nedal gól, furt jsem si věřil a dávali góly jiní. Máme to rozložené, všechny čtyři lajny jsou silné," uvedl Říčka.

I ve Vítkovicích byla Sparta dominantní. Až na krátké sekvence ve druhé polovině utkání, kdy už ale vedla 2:0. "Až na pasáž nějakých osmi devíti minut ve druhé třetině, kdy oni měli několik přečíslení dva na jednoho, tři na jednoho. To nás ale Sedlo (brankář Sedláček) hodně podržel. Jinak jsme ten zápas kontrolovali a několik šancí jsem nevyužili. Utkání určitě mohlo být v závěru klidnější," tvrdil Říčka.

O vedení se Pražané strachovali i několik okamžiků po začátku třetí části, kdy domácí Trška kuriózním gólem snížil na 1:2. "Vítkovice do nás první dvě tři střídání ve třetí třetině hodně vletěly a vytvořily si nějaký tlak. Gól daly takový šťastný, ale my jsem si řekli, že musíme hrát aktivně a odehrát to u nich a přidat nějaký gól. Povedlo se nám odskočit na 3:1 a nějakou další šanci už neměli," řekl Říčka.

Sparťanský útočník si pochvaloval velkou vyváženost celého týmu. "Máme výborné mužstvo. Gólmani chytají výborně, když nám to nejde v poli, oni to zavřou a nám stačí dva tři góly na výhru. Jsme silní i mentálně, už ty zápasy neztrácíme jako na začátku sezony. Je to jedno s druhým, když párkrát vyhrajete, sebevědomí jde nahoru. Je to znát, že máme herní pohodu a hraje se nám dobře," doplnil Říčka.