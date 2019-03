Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 22. března 2019 v Olomouci. Aleš Jergl z Olomouce, autor vítězné branky.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 22. března 2019 v Olomouci. Aleš Jergl z Olomouce, autor vítězné branky. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Hokejisté Olomouce zvládli úspěšně podruhé za sebou prodloužení a ve čtvrtfinále play off nečekaně vedou nad Plzní 2:1 na zápasy. Zatímco v úterý duel na západě Čech rozhodl Miroslav Holec, tentokrát se stal hrdinou Hanáků Aleš Jergl.

"Neřeknu, že jsem nemířil. Zkusil jsem to poslat na bránu, postavil se mi puk, ale trefil jsem to, takže super," radoval se Jergl, jenž si připsal již třetí branku v play off.

Velkou zásluhu na rozhodující trefě měl David Ostřížek, který rychlý protiútok založil a Jerglovi přihrál. "Jen jsem křičel, ať jim ujede, a říkal jsem si, že zkusím jet za nimi, že to třeba někde vypadne. A vypadlo to," usmíval se čtyřiadvacetiletý útočník po výhře 3:2.

Přestože Olomouc vyhrála, v prodloužení měla více ze hry Plzeň, což si Jergl dobře uvědomoval. "Ale dokázali jsme je ubránit. Oba týmy měly šance, ale my jsme ji dokázali proměnit," podotkl útočník, jenž v průběhu zápasu trefil horní tyč. "Takže jsem rád, že jsem to dal alespoň ke konci prodloužení," řekl.

Olomouc se ujala v sérii vedení 2:1 na zápasy. Opora Hanáků ale brzdí euforii. "Myslím si, že jdeme zápas od zápasu. Třeba až to bude 3:1, tak si budeme říkat, že je to blízko. Teď si to ale určitě neříkáme," uvedl Jergl.

V prodloužení se podle něj projevila lepší fyzická kondice jeho týmu. "Není to klasické pětiminutové prodloužení, je to jako čtvrtá třetina. Myslím si, že oběma týmům síly docházely, ale mně přišlo, že jsme měli lepší fyzičku a dokázali jsme hrabat celý zápas. Věříme, že stejně tak to bude i v sobotu," přál si Jergl.

Nadšený byl z atmosféry na vyprodaném stadionu. "Byla asi nejlepší, co jsem v sezoně zažil. Diváci nás ohromně ženou dopředu a budu věřit, že zítra přijde ještě víc lidí, než přišlo dneska," uvedl Jergl.