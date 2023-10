Jsme na jedné lodi, řekl kapitán Souček po výhře nad Faeřany

Plzeň - Podle kapitána Tomáše Součka je česká fotbalová reprezentace na jedné lodi. Bude jenom rád, pokud se ho výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR), který zasedne příští týden, zeptá na názor ohledně setrvání trenéra Jaroslava Šilhavého ve funkci. Souček to řekl v rozhovoru s novináři po výhře 1:0 nad Faerskými ostrovy v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, o níž rozhodl z penalty. Přiznal, že pokutový kop byl pro něj hodně složitý.

Češi ve čtvrtek utrpěli debakl 0:3 v Albánii a zkomplikovali si boj o Euro. Předseda FAČR Petr Fousek hned v noci po zápase v Tiraně svolal na příští týden mimořádné jednání výkonného výboru, na němž se bude řešit situace národního mužstva.

"Zažili jsme s ním (trenérem Šilhavým) dlouhé a hodně pozitivní časy, ať už je to třeba Euro (postup do čtvrtfinále v roce 2021). Jsme na jedné lodi. Je tady 23 hráčů, trenér, realizační tým. Trenér má na sobě terč, ale měli bychom ho mít všichni. Na hřišti jsme zase byli my hráči, nakonec jsme to zvládli a pak jsme slavili všichni. Podporuju všechny, jak trenéra, realizační tým, tak hráče. Jsem s nimi," uvedl Souček.

Bude jedině rád, pokud se ho výkonný výbor zeptá na názor. "Myslím si, že tak to má být, když se i výkonný výbor spojí s hráči s nějakou komunikací. Sami nejsou v kabině, neví, jak to je a jak to hráči cítí. Mělo by to tak být. Co se bude dít, to si necháme pro sebe," prohlásil osmadvacetiletý záložník West Hamu.

Češi se na výhru proti outsiderovi nadřeli, jediný gól zápasu dal Souček v 76. minutě z pokutového kopu. "Dnes byla penalta hodně složitá, protože to bylo o tom momentu. Věděl jsem, že když nedám penaltu 15 minut před koncem, bude to pro nás velký problém. Tyto tři body byly extra důležité, abychom ve skupině byli pořád v dobré pozici," konstatoval Souček.

Odpovědnost vzal na sebe, přestože se o penaltu hlásili i jiní. "Bylo to hodně těžké, měl jsem to hlavě, proto jsem si ji vzal. Bylo tam hodně otázek, jestli si ji kluci mohou vzít, ale říkal jsem, že teď je jasně ten okamžik, abych si ji vzal a pomohl týmu," řekl někdejší hráč Žižkova, Liberce a Slavie.

"Hlavou proletí, že je 15 minut do konce a je potřeba to dát, protože o to víc by nás to mohlo srazit a utlumit do závěrečných minut. V hlavě jsem to měl. Ještě tam byly před penaltou strkanice, to jsem si nedával do hlavy. Dal jsem si balon zpátky do ruky, abych na to nemyslel. Jakmile rozhodčí strkanice ukončil, položil jsem si balon znovu, abych šel na penaltu tak, jako kdyby se žádné strkanice nestaly," uvedl Souček, který zaznamenal desátý reprezentační gól.

Češi jsou ve skupině E druzí o dva body před Polskem, které dnes doma hostí Moldavsko a bude mít odehráno o utkání víc. Vzájemný duel ve Varšavě se odehraje 17. listopadu, tři dny poté zakončí Česko skupinu domácím soubojem s Moldavskem.

"Jsme druzí ve skupině, máme to pořád ve svých rukách, i když jsme si to udělali těžší. Všichni budou pozitivní i z tohoto zápasu, že jsme udělali tři body. Budeme se maximálně připravovat na listopad. V Polsku to bude buď my, nebo oni," prohlásil Souček.

Na utkání do Plzně přišlo 9115 diváků. "Byl jsem rád, že fanoušci přišli a fandili, byli slyšet. Poslední dobou tu úplně nemáme fanouškovskou základnu, týmovou ano, ale reprezentační nemáme úplně nejlepší. To musím být upřímný. Když přijedeme jinam, je tam atmosféra, to nám chybí. Jsem rád, že se to dnes změnilo a odvděčili jsme se tím, že jsme vyhráli. Doufám, že fanouškovská základna bude jenom stoupat a my jim to pak budeme vracet," podotkl Souček.