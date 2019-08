Jsme hodně spokojení, řekl po bezbrankové remíze brankář Šeda

Giurgiu (Rumunsko) - Brankář fotbalistů Mladé Boleslavi Jan Šeda neskrýval po prvním zápase 3. předkola Evropské ligy spokojenost. Středočeši v rumunském Giurgiu proti FCSB uhráli bezbrankovou remízu a podle třiatřicetiletého gólmana mají Středočeši v domácí odvetě za týden velkou naději na postup do závěrečného play off.

"Jsme hodně spokojení. Přijeli jsme pro dobrý výsledek do odvety, to se nám podařilo. Mrzí nás, že jsme nevstřelili branku, protože šance jsme na to měli. Splnili jsme cíl, který jsme si dali," citoval deník Sport Šedu.

"Jestli budeme hrát jako v prvním poločase, tak ty naděje (na postup) jsou veliké. Myslím, že na ně máme. Věděli jsme, že to bude o jednom gólu, což se u nás možná potvrdí. Hodně si věříme," konstatoval rodák z Vysokého Mýta.

FCSB si v prvním poločase žádnou šanci nevypracoval, ale v závěrečných pětadvaceti minutách převzal otěže utkání. "Snažil jsem se kluky hlavně nabádat, ať drží formaci. My už jsme neměli tolik sil na návraty pod balon. Snažil jsem se to hlavně uřvat. Přežili jsme to i trochu se štěstím. Na druhou stranu, jak jsme odehráli první poločas, tak remíza je asi zasloužená," uvedl Šeda.

Nejvíce ho ohrožoval jednadvacetiletý útočník Florinel Coman, který na něj vyslal několik střel. V 71. minutě zakončením před šestnáctkou Šedu pořádně protáhl.

"Tuším, že jsem tu střelu vytahoval od levé tyče. Ta byla hodně nepříjemná. Laco Takács tam skákal, moc jsem balon neviděl. Instinktivně jsem udělal úkrok doleva a naštěstí to tam šlo. Dostal jsem se tam. Jinak kluci odvedli dobrou práci v defenzivě. Měl jsem šanci vždy zasáhnout," prohlásil Šeda, jenž působil i v Nizozemsku a Indii.

V 83. minutě se FCSB ocitl blízko gólu, ale Ionut Pantiru trefil zblízka břevno. "To už šlo o všechno, trochu jsme se modlili. Byla tam jedna střela, kterou už jsem pak nemohl dohrát, protože by to smrdělo penaltou. Pak jsme trochu nestíhali. Snažil jsem se zmenšit úhel, šel jsem do rozkleku, abych pokryl alespoň zem. Naštěstí to měl asi na slabší nohu. Zaplaťpánbůh že to nedal," oddechl si Šeda.