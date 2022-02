Jsme dost zkušení, oklepeme se z toho, řekl po porážce s Karvinou Ševčík

Praha - I když fotbalisté Slavie na úvod jarní části první ligy utrpěli šokující domácí porážku 0:1 s Karvinou, kapitán Petr Ševčík je přesvědčený, že to úřadující mistry do dalšího průběhu sezony nepoznamená. Sedmadvacetiletý záložník věří, že se celek z Edenu rychle oklepe a ve středu zvládne vítězně čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu proti úhlavnímu pražskému rivalovi Spartě.

"Jestli je to velká rána po sebevědomí? Myslím si, že ne. Jsme dost zkušený tým na to, abychom si s tímhle poradili a zvládli zápas se Spartou," řekl Ševčík v nahrávce pro média od klubu po duelu 20. ligového kola.

"Určitě se z toho musíme oklepat. Myslím, že ty hlavní chyby, které jsme v dnešním zápase udělali, a to, co tam chybělo, si rozebereme na videu. Hned zítra hodíme zápas za hlavu a budeme se chystat na Spartu," doplnil reprezentační záložník.

Slávisté byli v souboji prvního s posledním týmem tabulky obrovským favoritem, svou roli ale nezvládli a Slezané si v Edenu senzačně připsali premiérovou výhru v ligové sezoně. "Myslím, že to byl pro nás hodně těžký zápas. I přes velkou dominanci na míči to Karviná víc než dobře odbránila. My jsme dnes byli takoví moc pomalí na míči, málo jsme otáčeli hru a málo se dostávali do koncovky. Měli jsme sice hodně centrů a takových závarů, ale žádnou vyloženou šanci až na tu penaltu. To asi byla ta hlavní příčina," mínil Ševčík.

Slavii viditelně scházel tvořivý rumunský záložník Nicolae Stanciu, který má namířeno do čínského Wu-chanu. "Je to jeden z nejkreativnějších hráčů, co tady byl. V tomhle zápase by nám samozřejmě pomohl, ale Nico už tady není. My se musíme ohlížet na sebe a snažit se ho nahradit," poznamenal Ševčík.

Mrzelo ho, že slávistům skončila dlouhá sérii domácí neporazitelnosti v lize. Pražané v nejvyšší soutěži v Edenu nebodovali po 59 zápasech a poprvé od 18. srpna 2018, kdy podlehli Jablonci 0:2. "Určitě to mrzí. Ale jedna série končí a další může začít," řekl bývalý hráč Olomouce nebo Liberce.

Slavii podle něj za nepříznivého stavu chyběli fanoušci. Na sportovní utkání v Česku kvůli koronavirovým omezením stále může maximálně tisícovka diváků. "Fanoušci jsou pro nás dvanáctý nebo třináctý hráč vždy, když tu jsou. Tahle situace, že na zápas může tisíc diváků, je šílená, hrozná. Lidi nám chybí strašně, protože je obrovský rozdíl, když je tu tisíc nebo skoro 20 tisíc diváků. Samozřejmě ale musíme poděkovat i těm, co tu byli a celý zápas nás podporují," dodal Ševčík.