Praha - Obránce Tomáš Kundrátek se přes nedávný konec angažmá v Kontinentální lize dočkal rychle návratu do reprezentace. Osmadvacetiletý hokejista stihl sice po delší herní odmlce absolvovat v extraligovém Třinci jen dva zápasy, přesto právě na něj ukázal hlavní kouč Miloš Říha starší při zdravotních potížích Milana Doudery a Ondřeje Vitáska. Svého bývalého svěřence Kundrátka tím hodně potěšil.

"Dostal jsem pozvánku a jsem za to hrozně vděčný. Mrzí mě jen, že je to na úkor zraněných kluků. Samozřejmě nikdo z hráčů nikdy nechce, aby byl ten druhý zraněný," řekl Kundrátek v rozhovoru s novináři. Program nijak zvlášť předělávat nemusel. "Z Třince to mám hodinu domů, takže bych byl doma a užíval si konečně rodinu," přiblížil.

Účastník letošního olympijského turnaje a světových šampionátů v letech 2016 a 2017 si s Oceláři mohl vychutnat vítězství se shodným výsledkem 4:1 doma proti Třinci i v neděli v Mladé Boleslavi, kdy si připsal i bod za asistenci.

"Měsíc jsem nehrál, ale teď jsem odehrál dva zápasy a cítil jsem se skvěle. Zodpovědně jsem se připravoval. Musel jsem v Kunlunu ještě asi 15 dní být, takže jsem trénoval s týmem a pak po příletu domů individuálně. Návrat na český led byl pro mě super, fanoušci byli skvělí a já si to hrozně užil. V Třinci je skvělé zázemí a atmosféra byla neskutečná," připomněl Kundrátek.

Zatímco na kontě Kunlunu v KHL převažují porážky, Třinec hraje v extralize skvěle a tuzemskou soutěž vede. "Je to super, kluci hrají výborně. A pro mě je to trošku změna, za kterou jsem moc rád," pochvaloval si.

Připustil, že důvodů pro konec v čínském klubu bylo hodně. "Ale nechce se mi to rozebírat. Klub je skvělý, všechno tam šlapalo, na nic si nelze stěžovat. Už je to za mnou. Stalo se, co se stalo, prostě mi to nevyšlo. Ale žádné dveře jsem tím v KHL za sebou nezavřel a po sezoně se může stát cokoliv," zdůraznil Kundrátek.

Další nabídku z KHL v rozehrané sezoně neměl. "Něco jsem zvažoval odjinud z Evropy, něco tam bylo, ale já zvolil Třinec," uvedl.

Odchod pro něho znamenal úlevu po stránce cestování. "Létání za zápasy z Číny bylo pro tělo náročné. Sám jsem to v některých zápasech pociťoval, nebylo to ideální. Byl to i velký rozdíl v porovnání se zámořím. Měli jsme vlastní letadlo, kde jsme si mohli lehnout a podobně, to bylo skvělé, ale přece jen jste 11 hodin v letadle, což jsem v Americe nikdy nelítal," řekl Kundrátek, jenž odehrál v NHL celkem 30 zápasů za Washington.

Po ukončení smlouvy mohl poznat alespoň trochu Čínu mimo hokejové mantinely. "Trošku jsme s rodinou cestovali, zvládli jsme Disneyland a podobně, je tam toho k vidění hrozně moc. Pak jsme letěli zpátky do Česka," připomněl.

Trenéra národního týmu, který je stejně jako on rodákem z Přerova, dobře zná. "Znám pana Říhu z Bratislavy a vždy jsme spolu skvěle vycházeli. Děkuju mu, že mi dal příležitost se do nároďáku vrátit. Udělám cokoliv, abychom byli úspěšní," řekl Kundrátek.