Jsem z kluků nadšený, chválil Zidane hráče po vítězství v Seville

Sevilla - Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane byl po sobotní výhře ve 12. kole španělské ligy na hřišti Sevilly 1:0 spokojený nejen s výsledkem, ale i s výkonem svého mužstva. Obhájce titulu vyhrál v La Lize po třech zápasech a v neúplné tabulce je třetí. Podle Zidana i obránce Nacha je vítězství důležité před středečním utkáním Ligy mistrů s Mönchengladbachem, v němž "Bílému baletu" půjde o postup do osmifinále.

Seville kvůli zranění chyběl brankář Tomáš Vaclík, kterého nahradil Jasín Bunú. Právě on vlastním gólem v 55. minutě rozhodl o vítězství Realu. Devětadvacetiletý Maročan vyběhl na přízemní centr Ferlanda Mendyho, míč ale ještě stihl ve skluzu nepatrně tečovat Vinícius Júnior a Bunú si balon srazil rukou do sítě. Stal se tak prvním gólmanem andaluského celku v tomto století, který si dal v lize vlastní branku.

"Jsou to ohromně důležité tři body. Nejde jen o ně, ale i o náš výkon od první do poslední minuty. Ve druhé půli jsme se trochu zatáhli, ale před pauzou jsme byli skvělí a vytvořili si spoustu šancí. Vyhráli jsme zaslouženě nad velmi dobrým týmem, který vám v jakémkoli momentu dokáže způsobit potíže. Přečkali jsme to. Jsem z kluků nadšený," citoval klubový web Zidana.

"Los Blancos" vyhráli teprve druhé z posledních šesti soutěžních utkání. Po úterní prohře 0:2 s Šachtarem Doněck si v Lize mistrů zkomplikovali postup mezi nejlepších 16 mužstev. Skupina B je před závěrečným kolem natolik vyrovnaná, že z ní můžou postoupit všechny čtyři celky, i poslední Inter Milán. Real půjde dál v případě výhry nad Borussií, nebo pokud remizuje a Šachtar prohraje na San Siru.

"Do středečního utkání půjdeme plní sebedůvěry. Výhra nad Sevillou nám dá velkou morální vzpruhu," uvedl třicetiletý Nacho. "Vítězství proti Seville je důležité pro další zápas. Bylo klíčové, abychom bodovali a dobře hráli. Procházíme trochu složitějším obdobím a musíme mít radost," přidal se Zidane.

"Předchozí dny byly náročné. Mužstvo je plné osobností, vyžívá se ve výzvách. Tato výhra je mimořádně důležitá kvůli tomu, co přijde," prohlásil osmačtyřicetiletý mistr světa a Evropy s francouzskou reprezentací.

Tým se podle něj postupně zvedá. "Kousek po kousku nám roste sebevědomí, vracíme se ke své hře. Nesmíme se nechat unést a musíme pokračovat v tom, co jsme udělali proti Seville. Od začátku do konce jsme utkání velmi dobře četli. Museli jsme se zatáhnout, ale takový je fotbal. Musíme pogratulovat hráčům, protože v Seville se snadno nevyhrává," uvedl někdejší hráč Cannes, Bordeaux, Juventusu Turín a Realu.

Madridský celek potřebuje podle Zidana ustálit výkony. "Uvědomujeme si, že když se vám nedaří a prohráváte, přijde kritika. Musíme si z utkání se Sevillou vzít pozitiva. Potřebujeme hrát vyrovnaně," konstatoval rodák z Marseille, který s "Bílým baletem" vyhrál jako kouč mimo jiné dvakrát španělskou ligu a třikrát Ligu mistrů.