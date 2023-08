Jsem už jiná než vloni, říká Nosková a chce v Praze dokázat další posun

Praha - Zatímco loni patřila Linda Nosková po postupu do semifinále turnaje v Praze k velkým překvapením, letos věří, že by pro ni mohla být podobná meta standardem. Osmnáctiletá tenistka, která plní na turnaji ve Stromovce roli nasazené čtyřky, deklasovala v 1. kole Američanku Elvinu Kalievovou 6:1, 6:2 a ocenila posun, který za uplynulý rok udělala. Novinářům řekla, že si užila minulý týden i čtvrtfinále ve Varšavě, kde vyzvala na světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

"Je pravda, že vloni to tady bylo mé první větší semifinále. Tehdy jsem byla po tomhle na velké vlně," vzpomínala Nosková, která minulý rok prohrála až s pozdější vítězkou Marií Bouzkovou. "Teď je to více při zemi. Za ten rok jsem se zase posunula a teď pro mě bude semifinále ne cílem, ale takovým minimálním žebříčkem," doplnila.

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros se letos dostala do finále turnaje v Adelaide a na konci června jí patřilo ve světovém žebříčku životní 45. místo. Nyní je sice na 71. příčce, oproti minulému roku ale na sobě vidí po tenisové stránce velký progres. "To je asi hlavní změna, ta tenisová vyspělost. Nevím, v čem bych udělala obrovský pokrok, ale spíše jsou to malá procenta od všeho. Ty pak udělají velký výsledek," podotkla.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vyhrála v Praze úvodní duel proti Kalievové za 61 minut a ocenila, že ušetřila síly před dalšími výzvami. Ve 2. kole se může utkat s Barborou Strýcovou, jejíž duel s Indkou Ankitou Rainaovou odložili organizátoři na středu.

"První zápasy nejsou nikdy lehké. Začátek byl kostrbatější a ani jedna jsme do toho nemohly dostat. Poté jsem se ale rozehrála a ani jsem moc nekazila. Stačilo mi to párkrát hodit jednoduše do kurtu a být agresivnější. Myslím, že soupeřka nebyla moc ve své kůži a bylo to vidět," uvedla Nosková.

Po návratu na betonové kurty se cítí jistější. Zatímco na trávě ve Wimbledonu vypadla v 1. kole s Maďarkou Dalmou Gálfiovou, minulý týden na tvrdém povrchu postoupila do čtvrtfinále, kde ji zastavila až pozdější vítězka Šwiateková. "Samozřejmě to byl pro mě tenisový zážitek. Se světovou jedničkou nemůžu hrát každý týden, takže to pro mě bylo speciální," řekla.

Přestože prohrála 1:6, 4:6, byla ráda za cenné zkušenosti. "V prvním setu jsem si říkala, že odejdu brzo domů, ale potom jsem se s ní už rozehrála. Bylo dost těžké jí zabít míček, protože je dost rychlá a dokáže skvěle využít rychlost od soupeřek. Čím rychleji jsem hrála, tak ona to stejné a dokázala se mé hře přizpůsobit. Jsem ráda, že jsem dokázala těch pár gamů nějak vyhrát a že to nebyl úplný trapas," dodala Nosková.